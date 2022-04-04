Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

Заводы Volkswagen Group Rus в России могут возобновить работу в начале или середине лета этого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Производство было остановлено 3 марта из-за проблем с поставками комплектующих.

— Поскольку транзит через украинскую территорию теперь невозможен, а Польша груз не пропускает, рассматривается вопрос с доставкой комплектующих в Стамбул и далее через Грузию в Россию, — пояснил источник.

16 марта Volkswagen вынужден был приостановить работу некоторых заводов по всей Европе.

Дефицит полупроводников в автопроме возник в конце 2020 года во время остановки профильных заводов в периоды изоляции из-за коронавируса. Нехватка этих комплектующих, по мнению экспертов, будет ощущаться до 2022–2023 года.