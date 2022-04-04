Руководитель отдела развития телеком-инфраструктуры компании Yota Андрей Трофимов в беседе с радио Sputnik перечислил способы ускорить мобильный интернет.

По словам эксперта, скорость интернета зависит от категории мобильного устройства, загруженности обслуживающей базовой станции, уровня полезного сигнала и уровня помех. Он также заявил, что владельцы гаджетов, выпущенных в последние годы, могут пользоваться более быстрым мобильным интернетом.

— Самые трафикоемкие задачи, например, просмотр видео в ультравысоком разрешении или скачивание через P2P протоколы, лучше отложить на дневное время, когда сети менее загружены. Также могу посоветовать контролировать фоновые активности приложений, например, синхронизацию с облачными сервисами, — объяснил он.

Трофимов рекомендовал использовать только проверенные, стабильные VPN-сервисы.

Скорость мобильного интернета возрастает по мере приближения к базовой станции, продолжил специалист. Многие полагают, что при подключении гаджета одновременно к мобильному интернету и Wi-Fi, загрузка данных происходит быстрее, но это не совсем так.