Жилой комплекс «Сказочный Лес» от «Светлого мира»

Проект разработан по передовым строительным нормам, и обеспечивает максимальный комфорт для жителей. Предназначен, в первую очередь, для семей с малышами и детьми-школьниками. Мы постарались создать для вас волшебное сказочное королевство, сочетающее в себе привычные для современного человека удобства и спокойствие небольшого лесного поселка.
При разработке проекта ЖК «Светлый мир «Сказочный Лес» мы постарались учесть все потребности будущих жильцов. На территории комплекса возведены не только жилые многоэтажные дома с современной, улучшенной планировкой квартир. Развитая инфраструктура включает в себя:
Внутри комплекса есть все, что необходимо для жизни. Жителям не нужно отправляться в другие районы Москвы, чтобы приобрести продукты питания, или отвезти ребенка на занятия. Можно без опаски отпускать детей гулять, прогуливаться самим, так как машины не заезжают внутрь дворов.
Современные электронные системы, камеры видеонаблюдения и домофоны обеспечивают безопасность и покой внутри огороженной территории комплекса. Бродячие животные не могут попасть внутрь, а гостей или курьеров пропускает владелец квартиры. Для удобства граждан, по кварталу можно перемещаться на экологически чистых, бесшумных электрокарах.
В жилой комплекс входят четыре многоэтажных корпуса. Высота зданий – от 11 до 26 этажей. Планировка предусматривает три типа квартир:
Дизайн помещений представлен в трех вариантах.
Стены оклеены флизелиновыми обоями, окрашены в светлые, нейтральные тона. На пол уложен ламинат 32 класса износостойкости, цвета и текстуры «Дуб светлый». Натяжные белые потолки.
На стенах – флизелиновые фактурные обои с покраской в шоколадный и кремовый оттенки. Напольное покрытие из износостойкого ламината красновато-коричневого оттенка. Санузлы выложены плиткой, имитирующей древесные планки.
Этот стиль предлагает стены, оформленные в светло-серых и фиолетовых тонах. В качестве напольного покрытия используется ламинат «под светлый дуб». Плитка в санузлах имеет светло-розоватый и пудрово-розовый цвет. Все квартиры продаются в чистовой отделке, что позволяет покупателям заселяться и жить сразу после оформления документов. Установлена вся сантехника, осветительные приборы и выключатели, розетки. Произведена разводка коммуникаций, отделка стен, потолков и полов.
По отзывам людей, купивших жилье в ЖК «Сказочный лес», их сразу покорила спокойная обстановка, обилие зелени и свежего воздуха. Это лучшее решение для молодых семей с маленькими детьми. Благотворно влияет микроклимат района и на самочувствие пожилых людей.
В «Сказочном лесу» можно жить и работать, растить детей в здоровой атмосфере. Здесь есть все для саморазвития, создания семьи и благополучной семейной жизни. До ближайших кварталов столицы – всего десять минут на машине или полчаса пешком. Рядом расположены станции метро, железнодорожная станция «Лосиноостровская» и остановки МЦК.
Фото и видео предоставлены рекламодателем
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