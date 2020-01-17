Завотделением новосибирской больницы осудят за хищение бюджетных средств

Прокуратура Дзержинского района г. Новосибирска проверила в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница №2» исполнение бюджетного законодательства при выполнении территориальной программы обязательного медицинского страхования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Установлено, что заведующая колопроктологическим отделением учреждения здравоохранения внесла в медицинские документы заведомо ложные сведения о нахождении более 200 человек на стационарном лечении, которые на самом деле медицинской помощи не получали.

— На основании этих документов территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области перечислил клинической больнице денежные средства в размере свыше 1,5 млн. рублей за В последующем, с января по сентябрь 2019 года, часть этих денежных средств была необоснованно получена злоумышленницей в качестве выплат стимулирующего характера за выполнение учреждением показателей деятельности (за т.н. «эффективный контракт»), — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для дачи правовой оценки. По результатам их рассмотрения в отношении заведующей отделением учреждения здравоохранения следователем отдела регионального СКР возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения» и «Служебный подлог».

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