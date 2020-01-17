В Новосибирской области пересчитали енотовидных собак

Численность лося, рыси, соболя, американской норки и других видов охотничьих животных увеличилась в Новосибирской области в 2019 году. Впервые в регионе был проведен учет енотовидной собаки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В прошлом году министерством проведен очередной учет численности охотничьих ресурсов Новосибирской области. На основе материалов, полученных после обработки данных учетов основных видов охотничьих ресурсов, наблюдается увеличение численности косули сибирской на 0,8 %, лося на 4,3%, бурого медведя на 9,1%. Также увеличилась численность, ондатры и зайца-беляка на 3,4% каждый, зайца-русака на 53,7%, рыси на 62,5%, соболя на 38%, норки американской на 200%, — отметили в пресс-службе.

Впервые был проведен учет енотовидной собаки, появление которой в нашем регионе зафиксировано в 2017 году. По итогам проведенного учета численность енотовидной собаки составила 434 особи, охота на нее будет разрешена в 2020 году. Кроме того, в 2019 году организованы учетные работы по определению численности некоторых видов животных, занесенных в Красную Книгу Новосибирской области.

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