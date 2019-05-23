Завтра в Новосибирск приедет Владимир Мединский

24 мая Новосибирскую область с рабочим визитом посетит министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Программой его рабочей поездки запланировано посещение Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Кроме того, министр проведет пленарное заседание координационного совета по культуре при Министерстве культуры РФ.

Отмечается, что члены координационного совета по культуре при Министерстве культуры РФ работают в Новосибирской области 23-24 мая, в центре внимания – актуальные вопросы в сфере развития культуры и различные аспекты реализации в регионах национального проекта «Культура».

Фото: с сайта Министерства культуры РФ