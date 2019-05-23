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В Новосибирске аренда мест в коворкингах дешевеет

При этом спрос на аренду рабочих мест в городе превышает предложение в 62 раза.
  • 23/05/2019, 16:54
В Новосибирске аренда мест в коворкингах дешевеет

За последние два года средняя цена аренды рабочего места в городе снизилась на 4%, до 22 586 рублей в месяц. В целом по России, наоборот, наблюдается рост средней ставки на 62%, до 55 849 рублей в месяц, сообщили в «Авито Недвижимость».

Отмечается, что на Новосибирск приходится 2% от общероссийского предложения аренды рабочих мест в коворкингах. Лидером является Москва, за ней следует Санкт-Петербург: на две столицы приходится каждое третье объявление в стране.

В структуре спроса Новосибирску досталось 3% от всего объема по стране. Первое место по доле спроса у Москвы (23%), второе – у Санкт-Петербурга (19%).

Во всероссийском масштабе объем предложения за два года увеличился на 60%, спрос — на 11%. Сейчас спрос превышает предложение в 46 раз. В Новосибирске — в 62 раза.

За два года арендодатели в Новосибирске снизили среднюю ставку на 4%, до 22 586 рублей в месяц. В целом по России, наоборот, зафиксирован рост средней ставки на 62%, до 55 849 рублей в месяц. Самое дорогое предложение и самый бурный рост в Москве (рост на 64%, год к году до 95,4 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (+31%, до 48,9 тыс. руб.).

Высокая востребованность со стороны арендаторов, свобода и отсутствие жесткого регулирования на рынке делают коворкинги привлекательным бизнесом: предложение об их продаже выросло в 2019 году в сравнении с 2018 годом в 4 раза, спрос — в 3 раза. Средняя цена составила 19 млн рублей, увеличившись за год на 47%, за два года она выросла в 3 раза.

Более половины всего спроса (52%) и предложения (55%) в России приходится на Москву. Средний ценник в столице почти на 1 млн рублей выше всероссийского: почти 20 млн рублей (рост на 40% за год и в 3,6 раза за 2 года).

— Коворкинги — относительно новый формат недвижимости для России, он наиболее востребован в мегаполисах. Ротация в сегменте достаточно высокая: в него приходит много инвесторов, которые понимают, что востребованность офисов в аренду в ближайшие годы будет только увеличиваться из-за роста мобильности работников и популярности свободного рабочего графика, — отмечает руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимость» Игорь Степанов.

Фото: pixabay.com, автор- jdpereiro

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