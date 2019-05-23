С моделью межвузовского кампуса миннауки определится к концу июня

— У нас создана межведомственная рабочая группа, которая сейчас рассматривает потребности вузов Новосибирска, планирующих расширение образовательной деятельности и фонда общежитий. Также мы анализируем площадки на которых может разместиться межвузовский кампус, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр науки Новосибирской области Алексей Васильев.

По его словам, эта работа должна быть завершена до конца июня. После этого группа определится с наиболее востребованной моделью кампуса и начнет ее прорабатывать. В рамках нацпроекта «Образование» предусмотрены средства на такие проекты. Кроме того, часть объектов кампуса область планирует реализовывать в рамках государственно-частного партнерства.

— Это будет не классический студгородок, а современная площадка для обучения и отдыха студентов и аспирантов: общежития, образовательные объекты, помещения для исследовательской деятельности, объекты для отдыха и спорта, коворкинговая зона и т.д., — перечисляет Васильев.

— Не отстраняясь от работы по созданию межвузовского кампуса, мы будем вести линию на то, чтобы наши студенты в метрополии могли комфортной жить и обучаться, — добавил он.

Ректор НГУ Михаил Федорук считает, что к выбору места размещения кампуса нужно подходить очень взвешенно. В частности, он в очередной раз отметил, что НГУ не нужен кампус на левом берегу Новосибирска. Вуз заинтересован, чтобы он был расположен в Академгородке в пешей доступности от университета, СУНЦ НГУ, институтов СО РАН. Он напомнил, что в программе развития НГУ в рамках «Академгородок 2.0» предусмотрено строительство новых общежитий на 5 тыс мест.

Впрочем, Федорук не исключил, что размещение кампуса в Краснообске может быть интересным, с учетом решения междисциплинарных задач, которые стоят перед вузами города. Но, только в том случае, если будут решены вопрос с транспортной доступностью площадки.

В презентации проекта межвузовского кампуса, имеющейся в редакции, в 2018 году его планировалось разместить на двух земельных участках: береговой линии реки Обь и в поселке Краснообск. Целевой аудиторией проекта обозначались 17 государственных вузов, 22 000 студентов, аспирантов, 1 500 преподавателей. В ценах 2018 года предварительная стоимость проекта составляла 37 млрд рублей. Общая полезная площадь здания — 750 га, общий земельный участок — около 100 га. Проект планировалось реализовывать в рамках ГЧП.

Фото: скриншот из презентации проекта межвузовского кампуса Новосибирской области