Заявление в связи с трагическим происшествием на строительстве объекта в Новосибирске

28 августа примерно в 12:00 в Новосибирске во время строительных работ по реконструкции перекачивающей насосной станции на улице Ударная (ПНС-2), в результате обрушения стены её старого здания погибли трое работников из состава субподрядной организации: Герасимов Григорий Александрович, Григорьев Андрей Георгиевич, Шкотских Руслан Янович.

Компания выражает соболезнование родным, близким и коллегам погибших. Семьям будет оказана материальная поддержка.

Поисково-спасательная операция на месте обрушения была оперативно проведена спасателями МЧС и сотрудниками Компании. Один работник госпитализирован с травмами средней тяжести.

По всем обстоятельствам произошедшего проводится тщательное расследование.

Здание ПНС-2 введено в эксплуатацию в 1968 году и было признано пригодным для реконструкции на основании независимой экспертизы, проведенной в 2016 году. Реконструкция объекта выполняется в рамках подготовки к отопительному периоду для повышения надежности теплоснабжения и в связи с присоединением новых потребителей в этом районе Новосибирска.

Фото: МЧС России по Новосибирской области