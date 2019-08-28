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НГУ организовал полевую археологическую школу для специалистов из восьми стран

Экспедиция проходит в Кыргызстане.
  • 28/08/2019, 18:58
НГУ организовал полевую археологическую школу для специалистов из восьми стран

С 24 августа по 5 сентября в Кыргызстане проводится полевая школа по археологии «Мультидисциплинарные методы изучения памятников каменного века», которая организована Международной археологической экспедицией, работающей на юге страны с 2014 года, сообщили в пресс-службе гуманитарного факультета НГУ.

Как подчеркнула исполнительный директор НОЦ «Новая археология» ГИ НГУ Светлана Шнайдер, аналогов подобной школы в Центральной Азии нет.

Отмечается, что с 2014 года в экспедиции участвует порядка 20 стран: они проводят исследования, которые получают известность практически по всему миру. В её состав входят специалисты разного профиля — геологи, археологи, антропологи, археозоологи, палеоботаники, палеогенетики и так далее. На юге Кыргызстана учёные изучают как жил человек в каменном веке от самого раннего заселения, с 200 тысяч лет назад, и практически до современности на памятниках Сельунгур, Обишир-5, Обишир-1 и новых объектах, обнаруженных участниками экспедиции.

— Изначально к нам в экспедицию приезжало много волонтёров — студентов, которые хотят чему-то научиться и посвятить своё будущее археологии. В этом году мы получили экстремальное количество заявок от потенциальных участников, а поскольку прямо в поле у нас работают специалисты различных профилей и студенты ото всюду, мы решили сделать полевую школу, — описала историю создания школы Светлана Шнайдер.

В полевую школу приехали специалисты и студенты из восьми стран — Россия, Кыргызстан, Канада, Франция, Италия, Греция, Германия, Польша. Они заняты лекциями и практической работой — непосредственно раскопками ключевых объектов каменного века (пещера Селенгур, памятник Обишир-5).

Организаторами школы выступили: НОЦ «Новая археология» ГИ НГУ, Институт археологии и этнографии СО РАН, Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, который представляет Темирлан Чаргынов, Американский университет в Центральной Азии — Аида Абдыканова, Университет Торонто (Канада) — Бенсе Виолф, Институт геологии польской академии наук — Мачей Крайцарж, Университет Николая Коперника (Польша) — Магдалена Крайцарж. Национальный центр научных исследований Франции (CNRS) — Вильям Рендю.

Фото: пресс-служба НГУ

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