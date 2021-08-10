«Здравмедтех» продолжает расширяться

Бердская компания ООО «Здравмедтех – Н», специализирующаяся на пошиве медицинской одежды и медицинского белья, намерена расширять географию производства на территории Новосибирской области. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщила директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Камилла Волосская.

По ее словам, после открытия подразделения, производящего медицинские халаты в Татарском районе в феврале 2021 года, руководство компании рассматривает ещё несколько районов области в качестве площадок для открытия на них своего будущего производства.

— Это значит создание в этих районах дополнительных рабочих мест, увеличение налоговой базы, — рассказывает Волосская. — Мы большую часть своего времени посвящаем работе с руководством предприятия. Мы видим с их стороны открытость, отдачу. Для того, чтобы привлечь больше предприятий в районах, чтобы донести до них информацию о возможностях нацпроекта «Производительность труда», предстоит большая работа министерств, Всероссийской Академии внешней торговли по обучению персонала, Российского экспортного центра, помогающего выходить на новые рынки, нашего учебного центра, который открылся в прошлом году в ноябре.

О каких именно районах идёт речь, представитель АИР пока не уточняет. Однако ранее руководитель предприятия в качестве возможных будущих площадок называл такие районы, как Барабинский, Болотнинский и Черепановский.

На основном производстве «Здравмедтех-Н» в Бердске площадью 4500 кв. м сегодня работают 350 сотрудников. Объем производства одноразовых халатов — 450 тысяч штук в месяц. Кроме того, предприятие ремонтирует корпус на 1000 кв. м для увеличения производства операционных простыней, а также складской комплекс на 3500 кв. м.

Ключевой рынок сбыта продукции — медучреждения Сибирского федерального округа и Дальнего Востока. ООО «Здравмедтех-Н» создано в 2015 году (в отрасли работает с 1997 года). Директор и ключевой учредитель (83%) — Алексей Клевасов. В 2020 году выручка предприятия составила 1,7 млрд рублей.