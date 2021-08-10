Преимущества лазерной эпиляции ног

Лазерная эпиляция ног – одна из наиболее востребованных процедур в салонах аппаратной косметологии. Метод выгоден тем, что, пройдя за курс процедур, вы надолго забудете о необходимости постоянно удалять отросшие волоски.
Лазерная методика основана на воздействии на корни волос световых вспышек. Пигмент меланин и гемоглобин сосудов, питающих волосы, притягивают лучи света. Лазерная энергия превращается в тепло, под действием которого луковица плавится, стенки капилляров, из которых питательные вещества поступают в волос, склеиваются. Оставшись без источника питания, волосяные стержни отмирают и выпадают.
Лазерная эпиляция голеней, пальцев, верхней части ног пользуется огромной популярностью и имеет массу преимуществ, среди которых:
Чаще всего в салонах используют «золотой» стандарт эпиляции – диодный лазер, который действует только на темные волоски при светлом либо слегка смуглом кожном покрове.
Перед походом в салон на эпиляцию на протяжении 3–4 недель для удаления растительности используется исключительно бритва. За день до сеанса волоски также сбривают. Две недели до и после процедуры не загорают, не принимают антибиотики (тетрациклины, фторхинолоны), сульфаниламидные препараты. Три-четыре дня до и после эпиляции в области обработки нежелательно пользоваться спиртосодержащей косметикой. Несколько дней после посещения мастера на кожу необходимо наносить бепантен или пантенол.
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