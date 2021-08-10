Преимущества лазерной эпиляции ног

Лазерная эпиляция ног – одна из наиболее востребованных процедур в салонах аппаратной косметологии. Метод выгоден тем, что, пройдя за курс процедур, вы надолго забудете о необходимости постоянно удалять отросшие волоски.

Особенности и преимущества процедуры

Лазерная методика основана на воздействии на корни волос световых вспышек. Пигмент меланин и гемоглобин сосудов, питающих волосы, притягивают лучи света. Лазерная энергия превращается в тепло, под действием которого луковица плавится, стенки капилляров, из которых питательные вещества поступают в волос, склеиваются. Оставшись без источника питания, волосяные стержни отмирают и выпадают.

Лазерная эпиляция голеней, пальцев, верхней части ног пользуется огромной популярностью и имеет массу преимуществ, среди которых:

Долгоиграющий эффект . При прохождении курса из 8–12 посещений мастера, соблюдении графика (первые 3 процедуры назначаются ежемесячно, последующие – через 1, 1,5, 2 месяца) кожа остается гладкой до 5–10 лет;

. При прохождении курса из 8–12 посещений мастера, соблюдении графика (первые 3 процедуры назначаются ежемесячно, последующие – через 1, 1,5, 2 месяца) кожа остается гладкой до 5–10 лет; Видимый результат . После первого сеанса выпадает 7–20% волосков, по завершению курса – до 90%. Для поддержания гладкости кожи необходимо 1–2 раза в год проводить профилактические процедуры;

. После первого сеанса выпадает 7–20% волосков, по завершению курса – до 90%. Для поддержания гладкости кожи необходимо 1–2 раза в год проводить профилактические процедуры; Отсутствие болезненных ощущений . Как показывает практика косметологов сети салонов TK Laser, клиенты во время манипуляции чувствуют только небольшое покалывание;

. Как показывает практика косметологов сети салонов TK Laser, клиенты во время манипуляции чувствуют только небольшое покалывание; Отсутствие нежелательных последствий . После удаления растительности лазером раздражения и врастание волос не наблюдаются;

. После удаления растительности лазером раздражения и врастание волос не наблюдаются; Экономия времени. Эпиляция ног полностью длится 1 час, обработка голеней – 30, пальцев ног – 10 минут.

Чаще всего в салонах используют «золотой» стандарт эпиляции – диодный лазер, который действует только на темные волоски при светлом либо слегка смуглом кожном покрове.

Подготовка и уход за кожей после сеанса

Перед походом в салон на эпиляцию на протяжении 3–4 недель для удаления растительности используется исключительно бритва. За день до сеанса волоски также сбривают. Две недели до и после процедуры не загорают, не принимают антибиотики (тетрациклины, фторхинолоны), сульфаниламидные препараты. Три-четыре дня до и после эпиляции в области обработки нежелательно пользоваться спиртосодержащей косметикой. Несколько дней после посещения мастера на кожу необходимо наносить бепантен или пантенол.