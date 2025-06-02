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Зелёный Марафон объединил спорт и заботу о детях

  • 02/06/2025, 17:25
Зелёный Марафон объединил спорт и заботу о детях
Совместными усилиями участники мероприятия собрали внушительную «Коробку храбрости», вместившую свыше тысячи презентов

140 тысяч бегунов вышли на старт Зелёного Марафона, который прошёл в 60 городах страны от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, а также в белорусском Гомеле. Ещё 150 тысяч человек пришли поболеть за бегунов. В этом году забег состоялся уже в 12-й раз.

В Сибири, где мероприятие было организовано в девяти городах, участниками праздника стали более 35 тысяч человек. В их числе больше 21 тысячи спортсменов вышли на дистанции 4,2 км и 10 км, а также стали участниками детских и инклюзивных забегов.

В Новосибирске, где праздник был организован в парке «Арена», прошел самый массовый в Сибири Зелёный Марафон. Здесь на дистанции вышли больше 5000 бегунов, а всего в празднике приняли участие около 8000 человек.

бегуны

Каждый раз данное мероприятие несёт глубокий благотворительный смысл. В этом году благотворительные средства собирают на помощь детям, которым нужна поддержка, в том числе ребятам на новых и приграничных территориях. Вместе с благотворительным фондом «Вклад в будущее» собрано уже более 30 миллионов рублей пожертвований. Сбор средств под эгидой Зелёного Марафона продолжается. Вся собранная сумма будет удвоена Сбером.

В Сибири в рамках Зелёного Марафона также состоялась благотворительная акция «Коробка храбрости». Инициатива была приурочена ко Дню защиты детей. Она помогает подарить радость маленьким пациентам, которые встречают праздник в больнице или проходят медицинские процедуры. Каждый желающий мог принести новый подарок и положить его в специально оформленную коробку, размещённую на площадке марафона. Все собранные вещи и игрушки, больше тысячи подарков, передадут в детские больницы в городах проведения марафона.

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Фото предоставлено  пресс-службой Сибирского банка ПАО Сбербанк. Автор фото: Эвелина Жукова

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер банки


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