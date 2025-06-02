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Минфин сообщил о новом кредитном рейтинге Новосибирской области

  • 02/06/2025, 17:30
Автор: Юлия Данилова
Минфин сообщил о новом кредитном рейтинге Новосибирской области
Долговая нагрузка у региона низкая, но имеет тенденцию к росту

Национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Новосибирской области на уровне «АА(RU)» прогноз — «Стабильный». Кредитный рейтинг пяти выпусков облигаций региона, находящихся в обращении, также подтвержден на уровне «АА(RU)», сообщил Минфин региона.

— Рейтинг обусловлен низким, хотя и имеющим тенденцию к росту, уровнем относительной долговой нагрузки, а также стабильными показателями бюджетного профиля, характеризующегося умеренно высокой (и постоянно растущей в последние годы) долей собственных доходов при средних показателях развития экономики, — отметили аналитики АКРА.

Эксперты агентства добавляют, что с 2025 года регион перестал быть получателем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Усредненная доля собственных доходов региона в общем объеме его доходов (без учета субвенций) в 2021–2025 годах составит 86%, а за отдельно взятый 2024 год показатель уже незначительно превысил 90%.

— Налоговые и неналоговые доходы (далее — ННД) областного бюджета характеризуются сбалансированной структурой и низкой зависимостью от внешних рынков. Тем не менее некоторые внешние шоки не могут не влиять на их динамику. Явная доминирующая отрасль в структуре налоговых доходов отсутствует, — констатировали в АКРА.

Очередной пересмотр рейтинга произойдет через полгода.

На 1 мая госдолг Новосибирской области составляет 83,4 млрд рублей. Из них 37.9 млрд приходится на бюджетные кредиты, 45,5 млрд — на облигации. Верхний предел госдолга региона, установленный на 1 января 2026 года — 112 млрд рублей.

Напомним, на 19 мая дефицит бюджета на 19 мая составлял 26 млрд рублей.  Для финансирования расходов используются временно свободные остатки средств бюджетных учреждений, находящиеся на счетах.

Ранее редакция сообщала о том, что поступление доходов в бюджет Новосибирской области отстает от планов. Показатели портит низкое зачисление налога на прибыль.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Финансы Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : кредитный рейтинг госдолг АКРА


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