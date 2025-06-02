Новосибирцам рассказали о правилах поведения в жару

В ближайшие дни в Новосибирске температура может подняться до +30°C и выше. Синоптики предупреждают о высокой активности солнца и значительном УФ-индексе. По словам терапевта центра семейной медицины «Здравица» Ирины Аманатовой, жара — это не просто неудобство, а серьёзное испытание для организма.
— Жара провоцирует скачки артериального давления, учащённое сердцебиение, ощущение нехватки воздуха. Особенно опасна она для людей старше 60 лет, детей младшего возраста, беременных женщин и тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердца и почек, — отметил специалист изданию Atas.info.
По её словам, важно ограничить физическую активность в самые жаркие часы — с 12:00 до 16:00 — и перенести прогулки и тренировки на утро или вечер.
Спасти от жары могут простые, но эффективные меры:
В жару важно заботиться о себе и близких. Правильное поведение в экстремальных условиях может спасти жизнь.
Ранее редакция сообщала о том, что аномальную жару прогнозируют летом в Новосибирской области. При этом осадки ожидаются в пределах нормы.
Источник фото: Inforo54 / Автор — Юлия Данилова
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru