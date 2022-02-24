В Новосибирском районе все-таки «дожали» оппозиционного депутата

Сессия Новосибирского райсовета досрочно прекратила полномочия депутата от фракции КПРФ Андрея Юрченко. Об этом говорится в решении, текст которого имеется в распоряжении редакции Infopro54.

— Совет депутатов Новосибирского района… решил досрочно прекратить с 24 февраля полномочия депутата Совета депутатов Новосибирского района Юрченко Андрея Николаевича… за нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции, выразившиеся в предоставлении заведомо недостоверных и неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги и несовершеннолетних детей за 2020 год в части заведомо недостоверных и неполных сведений о своих доходах и доходах супруги, — говорится в решении, подписанным председателем районного совета Сергеем Зубковым.

Как рассказал в комментарии редакции сам депутат, речь идет о его с супругой банковских счетах, средства на которых, поступившие в 2020 году, семья Юрченко скрыла.

— Это не так, это подтверждается нотариальным осмотром моих справок, которые я пересылал в Новосибирский район и в правительство Новосибирской области, — говорит собеседник издания. — По какой-то причине и в Совете депутатов, и в антикоррупционной комиссии представлены справки, где поля не заполнены, хотя я их заполнял. То есть имеется какой-то подлог. Кто его сделал и зачем — вопрос.

— Пришла такая директива, что на сессию явились и больные коронавирусом депутаты, — рассказывает Юрченко. — По моей информации, здесь подключены некоторые депутаты Госдумы и министр региональной политики. Правда это или нет, но кулуарно говорят, что решение по мне принял лично сам губернатор. Сегодня уже все инстанции по всей вертикали власти запросили у Совета депутатов это решение, вступившее в законную силу, чтобы «прикрываться». Сейчас ни министр региональной политики, ни губернатор не скажут, что именно они меня лишили полномочий. То есть решались интересы одних людей, а отвечать будут другие.

В настоящее время Андрей Юрченко намерен опротестовать решение районного совета в суде. По информации собеседника редакции, несмотря на то, что формально ответчиком выступит райсовет в лице его председателя, за этим решением просматриваются интересы политиков более высокого уровня.

Напомним, что сведения о доходах уже неоднократно становились поводом для поднятия вопроса о прекращении депутатских полномочий Юрченко. Как ранее депутат сообщал в комментарии Infopro54, неоднократные проверки якобы незадекларированных его с супругой доходов и имущества результатов не приносили, а истинным поводом была критика политики районной власти по ряду принципиальных вопросов. Последний раз попытка снять депутата на сессии предпринималась месяц назад. В руководстве райсовета это объясняли соответствующей директивой из областной власти. Однако накануне сессии райсовета в конце января, по информации редакции, губернатор области Андрей Травников поручил главе администрации Новосибирского района Андрею Михайлову соответствующий вопрос снять с повестки дня сессии.

Ранее в аналогичной ситуации оказывался оппозиционный депутат Барабинского горсовета Константин Терещенко, супруга которого не задекларировала недорогой подарок, полученный для ребенка, что и послужило официальным поводом для досрочного прекращения депутатских полномочий. Позже суд вынес решение о пользу депутата, однако он к тому моменту уже переизбрался на новый срок.