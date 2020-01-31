В 2020 году в регионе из Фонда защиты дольщиков будет направлено порядка 1 млрд рублей

В настоящее время ведутся переговоры с федеральным Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства о возможности финансирования выкупа долей дольщиков на всех объектах ЖК «Новомарусино», строящихся с привлечением денежных средств граждан, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В настоящее время ведется согласование списков граждан, которые могут претендовать на поддержку из Фонда защиты дольщиков. В 2020 году Новосибирской области для решения проблем дольщиков планируется направить из Фонда порядка 1 млрд рублей. Размер софинансирования со стороны региона в 2020 году составит около 300 млн рублей. Эти средства уже заложены в бюджете Новосибирской области на 2020 год, — отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Министр пояснил, что работа с дольщиками при участии Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства будет вестись по двум направлениям: средства пойдут на окончание строительства объектов и на выкуп долей тех объектов, которые нецелесообразно достраивать.

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