Жажда жителей Ордынского обернулась уголовным делом для чиновников

Следователи СК не остались равнодушными к проблемам жителей рабочего поселка Ордынское. В разгар лета люди остались без питьевой воды, а также без возможности поливать огороды и поить домашний скот.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье “Халатность”, по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации рабочего поселка Ордынское, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Как установило следствие, администрацией районного поселка заключен контракт на выполнение работ по строительству комплекса сооружений очистных подземных вод. По условиям контракта все работы должны были завершиться еще в мае 2023 года, однако до настоящего времени они не выполнены. Причиной срыва сроков стало то, что должностными лицами не были внесены в проектно-сметную документацию пуско-наладочные работы. От этого сумма контракта увеличилась и сроки окончания работ сдвинулись. Это привело к отсутствию водоснабжения в поселке.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению.