Десант проверяющих высадился в детском лагере под Новосибирском

Сразу несколько ведомств отреагировали на тревожное сообщение жителей Новосибирска.

— Искитимским межрайонным прокурором совместе с сотрудником аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области, с привлечением сотрудников МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора по Новосибирской области проводится проверка исполнения законодательства при оказании услуг по организации детского отдыха в лагере ДОЛ «Моя феерия» в селе Бурмистрово Искитимского района, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.Также свою проверку начал и Следственный комитет по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности в детском лагере.