Желающих подготовить территорию под четвертый мост не нашлось

Аукцион на проведение комплекса строительно-монтажных работ по подготовке территории по «Мостовому переходу через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска» признан несостоявшимся. На него не было подано ни одной заявки. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Напомним, тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по подготовке территории уже объявлялся дважды. Изначально на него планировалось потратить около 350 млн руб. Проверка КСП выявила завышение цены сметы четвертого моста и тендер был отменен.

Повторный аукцион был объявлен в начале июня. Начальная стоимость работ составляла 253,3 млн рублей.

Подрядчик должен был выполнить подготовительные работы в створе ул. Ипподромской, земляные работы, устройство наружных сетей канализации, устройство наружных сетей водоснабжения, устройство трубопроводов, устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия, благоустройство.

Согласно протоколу, до окончания срока подачи заявок (24 июня 2019 года) не поступило ни одной заявки.

— В соответствии с ч. 16 ст. 66. Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» электронный аукцион признается несостоявшимся, — говорится в документе.

Фото с сайта most.nso.ru