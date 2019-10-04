Одним вице-мэром в Новосибирске может стать больше

По информации агентства ЦДЖ, в настоящее время в мэрии Новосибирска готовятся документы на утверждение в должности заместителя главы города Анны Терешковой, возглавляющей департамент культуры, спорта и молодёжной политики. Сама чиновница в разговоре с корреспондентом InfoPro54 официально прокомментировать эту информацию отказалась до окончательного утверждения её в новой должности. В то же время по просьбе журналиста, она обозначила направления, которые могли бы оказаться в её компетенции в случае утверждения.
— Каждое из этих трёх подразделений самодостаточно, — говорит собеседник издания. — Культура как сама по себе — очень важное направление. Есть федеральная программа. Отдельно есть программа «Спорт — норма жизни». «Молодёжка» сохранена самым большим подразделением. То есть, повторю, каждое из них достаточно, чтобы ими заниматься.
По словам Терешковой, практически по каждому направлению городу предстоит в ближайшее время участвовать в масштабных федеральных проектах.
— У нас, допустим, идёт подготовка к чемпионатам мира, подготовка к олимпиаде, — говорит она. — Нам нужно будет принимать гостей, которые приедут на чемпионаты мира. Для этого также надо готовить наши парки и скверы. В культурной отрасли — это театр Афанасьева, и развитие культуры в целом. Кроме того, в следующем году отмечаем 75 лет Победы, и одним из основных участников и организаторов праздничных мероприятий как раз будет наш департамент.
Пока остаётся открытым вопрос о подчинённости сферы городских зелёных зон, которые в настоящий момент частично находятся в ведении департамента культуры, спорта и молодёжной политики, частично — других подразделений мэрии Новосибирска. Этот вопрос поднимался на одной из сессий горсовета в 2018 году, однако так и не был решён.
Что касается изменений структуры мэрии в связи с возможным назначением, то, как сообщил изданию на условиях анонимности источник в мэрии Новосибирска, предпосылок для отстранения после возможного назначения кого-то из действующих вице-мэров нет. Таким образом, Анна Терешкова может стать седьмым по счёту заместителем главы города. Кроме того, стоит отметить, что её кандидатуру в числе некоторых других называли в качестве претендента на пост министра культуры Новосибирской области. Помимо Терешковой, озвучивались такие претенденты, как депутат горсовета Наталья Пинус, директор Краеведческого музея Андрей Шаповалов, бивший заместитель министра культуры Виктор Буланкин и ряд других.
Супруг Анны Терешковой — Дмитрий Терешков — председатель совета директоров АО «Сибирская хлебная корпорация», экс-депутат регионального парламента.
Фото со страницы Анны Терешковой в Facebook
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