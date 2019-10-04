Одним вице-мэром в Новосибирске может стать больше

По информации агентства ЦДЖ, в настоящее время в мэрии Новосибирска готовятся документы на утверждение в должности заместителя главы города Анны Терешковой, возглавляющей департамент культуры, спорта и молодёжной политики. Сама чиновница в разговоре с корреспондентом InfoPro54 официально прокомментировать эту информацию отказалась до окончательного утверждения её в новой должности. В то же время по просьбе журналиста, она обозначила направления, которые могли бы оказаться в её компетенции в случае утверждения.

— Каждое из этих трёх подразделений самодостаточно, — говорит собеседник издания. — Культура как сама по себе — очень важное направление. Есть федеральная программа. Отдельно есть программа «Спорт — норма жизни». «Молодёжка» сохранена самым большим подразделением. То есть, повторю, каждое из них достаточно, чтобы ими заниматься.

По словам Терешковой, практически по каждому направлению городу предстоит в ближайшее время участвовать в масштабных федеральных проектах.

— У нас, допустим, идёт подготовка к чемпионатам мира, подготовка к олимпиаде, — говорит она. — Нам нужно будет принимать гостей, которые приедут на чемпионаты мира. Для этого также надо готовить наши парки и скверы. В культурной отрасли — это театр Афанасьева, и развитие культуры в целом. Кроме того, в следующем году отмечаем 75 лет Победы, и одним из основных участников и организаторов праздничных мероприятий как раз будет наш департамент.

Пока остаётся открытым вопрос о подчинённости сферы городских зелёных зон, которые в настоящий момент частично находятся в ведении департамента культуры, спорта и молодёжной политики, частично — других подразделений мэрии Новосибирска. Этот вопрос поднимался на одной из сессий горсовета в 2018 году, однако так и не был решён.

Что касается изменений структуры мэрии в связи с возможным назначением, то, как сообщил изданию на условиях анонимности источник в мэрии Новосибирска, предпосылок для отстранения после возможного назначения кого-то из действующих вице-мэров нет. Таким образом, Анна Терешкова может стать седьмым по счёту заместителем главы города. Кроме того, стоит отметить, что её кандидатуру в числе некоторых других называли в качестве претендента на пост министра культуры Новосибирской области. Помимо Терешковой, озвучивались такие претенденты, как депутат горсовета Наталья Пинус, директор Краеведческого музея Андрей Шаповалов, бивший заместитель министра культуры Виктор Буланкин и ряд других.

В настоящее время в структуре мэрии Новосибирска работают шесть заместителей главы города: Геннадий Захаров (организационно-контрольная работа; промышленность, инновации и предпринимательство, взаимодействие мэрии с административными органами, управление делами мэрии, управление общественным связям мэрии), Борис Буреев (экономика и стратегическое планирование, земельные и имущественные отношения, финансы и налоговая политика, контрольно-ревизионная работа мэрии), Олег Клемешов (энергетика и ЖКХ, транспорт и дорожно-благоустроительный комплекс, чрезвычайные ситуации и мобилизационная работа, МКП «Дирекция строительства транспортных сооружений и МУП «Комитет мэрии г. Новосибирска по вопросам обеспечения городского хозяйства материально-техническими ресурсами»), Алексей Кондратьев (строительство и архитектура, жилищные вопросы), Валерий Шварцкопп (культура, спорт, и молодёжная политика, социальная политика, образование) и Артём Скатов (связь и информатизация, информационная политика мэрии).

Супруг Анны Терешковой — Дмитрий Терешков — председатель совета директоров АО «Сибирская хлебная корпорация», экс-депутат регионального парламента.

Фото со страницы Анны Терешковой в Facebook