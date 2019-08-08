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Желающих реконструировать ВПП в «Толмачево» снова не нашлось

На второй тендер, объявленный ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», не подано ни одной заявки.
  • 08/08/2019, 11:07
Желающих реконструировать ВПП в «Толмачево» снова не нашлось

Как говорится в конкурсной документации, комиссия признала тендер по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции аэропортового комплекса «Толмачево» не состоявшимся. На торги не было подано ни одной заявки. Это уже вторая попытка Федерального агентства воздушного транспорта найти подрядчика для работы на объекте. Первый тендер, объявленный в июне 2019 года, не состоялся также из-за отсутствия заявок.

Напомним, начальная цена контракта составляла 7,862 млрд рублей, включая НДС. Победитель должен был заменить покрытие семи рулёжных дорожек, реконструировать перрон, перепланировать лётное поле, модернизировать две площадки противообледенительной обработки воздушных судов и заменить инженерные сети лётного поля. Все работы необходимо было выполнить до 19 декабря 2022 года. Ранее отмечало, что увеличить мощность аэропорта планировалось к Молодежному чемпионату мира по хоккею в январе 2023 года.

Подтверждено финансирование проекта реконструкции аэродромного комплекса Толмачёво

Подтверждено финансирование проекта реконструкции аэродромного комплекса Толмачёво

В мае сообщалось, что Федеральной адресной инвестиционной программой России (ФАИП), опубликованной на сайте Министерства экономического развития России, были подтверждены бюджетные ассигнования на реализацию проекта реконструкции аэропортового комплекса Толмачёво в размере 8,9 млрд рублей. Из них более 876 млн должны были поступить в 2019 году.

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