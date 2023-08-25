Железнодорожный район Новосибирска поставил рекорд по нарушениям при подготовке к отопительному сезону

Прокуроры Новосибирска проверят готовность ресурсоснабжающих и управляющих организаций к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

— В Кировском районе три управляющие компании не провели гидравлические испытания по причине проведения капитального ремонта системы отопления, — говорится в сообщении.

Поэтому организациям было вынесено представление, а также 10 предостережений.

В Центрального районе тоже не все оказалось гладко. Там прокурором было вынесено 5 представлений и объявлено 10 предостережений.

Пальма первенства по нарушениям у Железнодорожного района. Там было вынесено 19 предостережений.

Аналогичные меры приняты всеми прокурорами в районах города и Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверила ГЭТ Новосибирска из-за бьющихся током троллейбусов.