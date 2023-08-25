Мэр Новосибирска рассказал, что будет с пробками на площади Труда

Проблема автомобильных пробок на площади Труда и площади Энергетиков в Новосибирске будет решена лишь с окончанием строительства четвёртого моста через Обь. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Давайте не будем обманывать друг друга. Кардинально проблема будет решена по окончании строительства этого объекта, — отметил Анатолий Локоть.

При этом, мэр уточнил, что под объектом он подразумевает не только завершение строительства четвертого моста, но и транспортной развязки.

Напомним, из-за постоянных пробок на площади Труда, горожане назвали этот проблемный участок «кольцом Ада». Заторами на этом участке заинтересовалась прокуратура и 17 августа состоялось выездное совещание, в котором приняли участие исполняющий обязанности прокурора Новосибирска Виталий Зулин, а также представители мэрии, Горэлектротранспорта, ГКУ «Мост», ГИБДД, Группы «ВИС» и общественной организации «Автовладельцы России».

— По итогам мэрия и муниципальное предприятие рассмотрит технический вопрос переноса – сдвига электрических цепей (стыков) трамваев и троллейбусов с мест над проезжей частью, чтобы трамваи имели техническую возможность притормаживать проезд пересечений, — отметили ранее в прокуратуре.

Кроме того, планируется частичное отключение светофора при выезде с площади Энергетиков на мост. А на прошлой неделе на площади Труда был открыт надземный переход.

Срок окончания строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске — конец 2023 года. После завершения работ объект будет проверять Ростехнадзор. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на стройплощадке четвёртого моста через Обь завершен монтаж всех 35 пар вант.

Напомним, в 2022 году из федерального бюджета региону были выделены дополнительные 7 млрд рублей на ускорение работ по завершению строительства моста. Предполагалось, что движение будет открыто в конце 2022 года, а работы завершены в начале 2023. Открытие объекта планировали приурочить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который планировали проводить в Новосибирске. Однако потом чемпионат отменили, и сроки были сдвинуты на конец 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что на «Технопром-2023» в Новосибирске обсудили развитие логистики, транспорта и дорог.