Женщина за рулем автомобиля насмерть сбила пешехода на трассе под Новосибирском

На трассе в Новосибирской области под колесами автомобиля погиб пешеход. Смертельное ДТП произошло в Болотнинском районе поздним вечером 16 июля.

По информации областного ГАИ, 45-летняя женщина за рулем Toyota ехала по автодороге Р — 255 со стороны города Кемерово. На 101 км, не заметив пешехода, идущего по правому краю проезжей части по ходу движения автомобиля, сбила его.

— В результате аварии от полученных травм 46-летний мужчина скончался. На месте дорожного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства уточняются, — рассказали в региональном ведомстве.

В ГАИ также отметили, что у погибшего пешехода на верхней одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

Ранее редакция сообщала о похожем ДТП в Баганском районе области. В ночь на 16 июля под колесами автомобиля Toyota Corolla погиб мужчина, сидевший на проезжей части.