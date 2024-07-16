Иномарка переехала сидевшего на дороге мужчину в Новосибирской области

В Баганском районе автомобиль Toyota Corolla переехал мужчину, сидевшего на проезжей части. Смертельное ДТП произошло на 188 км автодороги К-01 «992 км а/д Р-254 — Купино — Карасук» в ночь на 16 июля.

По информации Госавтоинспекции, около 3-х часов ночи 19-летний житель региона ехал со стороны Багана в сторону Купино. На скорости он не успел затормозить перед пешеходом, сидевшим на дороге.

— В результате дорожно-транспортного происшествия 53-летний мужчина скончался. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства уточняются, —рассказали в ГАИ по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Октябрьском районе Новосибирска женщина за рулем автомобиля Toyota Corolla сбила девочку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.