«Искитимцемент» запустил проект за 700 млн рублей

Крупный инвестпроект стоимостью 700 млн рублей реализовало новосибирское предприятие АО «Искитимцемент». Речь идет о запуске нового сепаратора на цементной мельнице. Как поясняет управляющий директор Владимир Скакун, проект был реализован в рамках инвестиционной программы предприятия.

— Запуск сепаратора — это лишь часть масштабной программы модернизации производства, которая реализуется на предприятии с 2016 года. Она включает оснащение мельниц сепараторами и переход на замкнутый цикл помола, — отметил Скакун.

По его словам, новая установка будет производить до 65 тысяч тонн цемента в месяц (мощность первой установки составляет около 80 тысяч тонн). Производительность мельницы благодаря запуску сепаратора выросла на 25%.

— Теперь мельничный агрегат работает по замкнутому циклу. Готовый продукт — мелкая фракция — отделяется в сепараторе и поступает на отгрузку, а крупная фракция возвращается в мельницу для дальнейшего домола, — комментирует Владимир Скакун. — Использование сепаратора позволяет уменьшить тонкость помола цемента. Из-за удаления крупной фракции из мельницы готовый продукт имеет более однородный размер частиц, чем при открытом помоле. Это, в свою очередь, улучшает стабильность качественных характеристик цемента. Кстати, в заводской лаборатории качество цемента проверяют каждый час.

В открытом цикле производства цемента температура продукции составляет около 100 градусов, в замкнутом цикле — около 60 градусов. В результате на отгрузку поступает готовая продукция с температурой менее 50 градусов, то есть потребители могут использовать его «с колес».

— В этом месяце мы рассчитываем преодолеть рубеж в 100 тысяч тонн сепарированного цемента, а дальше планируем наращивать мощности, — сообщил Владимир Скакун.

Исполнительный вице-президент АО «ХК «Сибцем» Виталий Кайзер добавил, что благодаря реализации проекта объем выпуска сепарированной продукции на «Искитимцементе» увеличится с 50% до 70%. Он также пояснил, что модернизация промышленных мощностей идет на всех площадках холдинга: в Топках, Красноярске и Ангарске также запущены современные сепаратные установки.

— Новосибирская область, как и другие регионы Сибири, активно развивается, строятся новые объекты, для которых нужны инновационные строительные конструкции и бетон, а для их изготовления ― новые виды цемента. Модернизация производства позволяет нам удовлетворять требования рынка, — рассказал Кайзер.

АО «Искитимцемент» расположено на левом берегу реки Бердь в городе Искитим Новосибирской области и является одним из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири. Завод оказывает существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе. Мощность завода составляет 2,1 млн тонн цемента в год. На предприятии работают четыре технологические линии, выпуск продукции ведется по «мокрому» способу.