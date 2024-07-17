«Искитимцемент» запустил проект за 700 млн рублей

Крупный инвестпроект стоимостью 700 млн рублей реализовало новосибирское предприятие АО «Искитимцемент». Речь идет о запуске нового сепаратора на цементной мельнице. Как поясняет управляющий директор Владимир Скакун, проект был реализован в рамках инвестиционной программы предприятия.
— Запуск сепаратора — это лишь часть масштабной программы модернизации производства, которая реализуется на предприятии с 2016 года. Она включает оснащение мельниц сепараторами и переход на замкнутый цикл помола, — отметил Скакун.
По его словам, новая установка будет производить до 65 тысяч тонн цемента в месяц (мощность первой установки составляет около 80 тысяч тонн). Производительность мельницы благодаря запуску сепаратора выросла на 25%.
— Теперь мельничный агрегат работает по замкнутому циклу. Готовый продукт — мелкая фракция — отделяется в сепараторе и поступает на отгрузку, а крупная фракция возвращается в мельницу для дальнейшего домола, — комментирует Владимир Скакун. — Использование сепаратора позволяет уменьшить тонкость помола цемента. Из-за удаления крупной фракции из мельницы готовый продукт имеет более однородный размер частиц, чем при открытом помоле. Это, в свою очередь, улучшает стабильность качественных характеристик цемента. Кстати, в заводской лаборатории качество цемента проверяют каждый час.
В открытом цикле производства цемента температура продукции составляет около 100 градусов, в замкнутом цикле — около 60 градусов. В результате на отгрузку поступает готовая продукция с температурой менее 50 градусов, то есть потребители могут использовать его «с колес».
— В этом месяце мы рассчитываем преодолеть рубеж в 100 тысяч тонн сепарированного цемента, а дальше планируем наращивать мощности, — сообщил Владимир Скакун.
Исполнительный вице-президент АО «ХК «Сибцем» Виталий Кайзер добавил, что благодаря реализации проекта объем выпуска сепарированной продукции на «Искитимцементе» увеличится с 50% до 70%. Он также пояснил, что модернизация промышленных мощностей идет на всех площадках холдинга: в Топках, Красноярске и Ангарске также запущены современные сепаратные установки.
— Новосибирская область, как и другие регионы Сибири, активно развивается, строятся новые объекты, для которых нужны инновационные строительные конструкции и бетон, а для их изготовления ― новые виды цемента. Модернизация производства позволяет нам удовлетворять требования рынка, — рассказал Кайзер.
Фото предоставлено пресс-службой АО «Искитимцемент». Автор фото: Екатерина Абибула
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