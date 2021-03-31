Женский подход к инвестированию на фондовом рынке

Территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Новосибирске Регина Дзикавичюте констатирует: женщины-инвесторы тщательно разбираются в механизмах и инструментах инвестирования, вдумчиво принимают решения и не прочь самостоятельно торговать на бирже.

— Регина Болеславасовна, можете проанализировать, сколько женщин сейчас работают на финансовом рынке?

— По статистике нашей компании, сегодня 35-40% среди всех наших клиентов — это женщины. Не 5-10%, как могло бы показаться, а гораздо больше. Что касается нашего новосибирского офиса, то здесь женщин-инвесторов уже более 50%. На мой взгляд, все это служит ярким опровержением мифа о том, что «в фондовый рынок инвестируют только мужчины».

— Судя по приведенным вами цифрам, доля женщин-инвесторов постепенно растет. С чем это может быть связано?

— По моим наблюдениям, на встречах или по работе неизменно всплывает тема личных финансов. Я вижу, что женщин всегда волнует финансовая «подушка безопасности» семьи, а также личная финансовая «подушка безопасности», в разговоре рождаются вопросы, а потом и понимание своих потребностей, финансовых целей.

Кроме того, если смотреть на мировую статистику, то женщины все активнее занимаются бизнесом, открывают новые направления, создают проекты в самых разных нишах. В России появляется много программ, ориентированных на женщин-предпринимателей. В такой ситуации вполне логично, что женщина начинает искать инструменты для диверсификации своих рисков, чтобы уравновесить их с вложениями в бизнес. Лучшим вариантом для этого и становится инвестиционный портфель.

— Оценивали ли вы уровень подготовки женщин-инвесторов? Охотно ли они получают дополнительное образование для работы на финансовых рынках?

— Лично ко мне с вопросом о дополнительном образовании для понимания финансовых рынков женщины обращаются наравне с мужчинами. Они просят подобрать образовательные курсы, задают больше детальных вопросов, целенаправленно ищут информацию в интернете, на вебинарах. То есть их подход к инвестированию изначально более тщательный: если уж они решили выйти на фондовый рынок, то им хочется понимать все досконально. Из чего формируется цена акций? Почему одни ценные бумаги более волатильны, чем другие? Какие инструменты можно использовать для разных стратегий инвестирования? Какие разобраться в профессиональном сленге (маржа, шорт и т.д.)?

Меня очень радует, что девушки интересуются этой темой, так как четко осознают практическую эффективность инвестирования на фондовом рынке. Некоторые из наших клиенток продают лишние квартиры, часть бизнеса и из этих средств формируют инвестиционный портфель. При хорошей стартовой сумме и грамотном планировании пару раз в год можно снимать со счета доход даже в размере нескольких сотен тысяч рублей и на эти деньги, например, съездить в отпуск.

— Что нужно для того, чтобы заниматься трейдингом? Много ли нужно покупать оборудования? Можно ли работать из дома?

— Инвестировать и заниматься трейдингом — это немного разные вещи. Если говорить об инвестиционном портфеле, то сделки могут проходить раз в неделю или даже реже, это долгосрочное инвестирование. У нас есть инструменты и идеи с инвестиционным горизонтом в 3 недели, 3 месяца, полгода и даже год. В этом случае персональный менеджер или консультант нужен для того, чтобы посоветовать, какой-то инструмент пора покупать или продавать, донести до клиента идеи, которые рекомендуют наши аналитики. Мы даем сначала клиентам общие предложения, а с каждым отдельно работа уже идет индивидуально. Мы смотрим на структуру портфеля и обсуждаем, каких акций в него можно докупить и сколько, чтобы обеспечить сбалансированность и постоянный доход.

Мне близка именно такая стратегия работы с фондовым рынком. Чтобы работать в этом формате, нужен смартфон или компьютер, стабильный интернет, так можно зайти в личный кабинет нашей торговой системы «Трейдернет», проанализировать динамику акций по каждой идее, оценить остатки в рублях и валюте, сумму налога. Необходимо и минимальное желание обучаться и разбираться в инвестициях на фондовом рынке.

Что касается трейдинга, то в данном случае инвесторы торгуют активно и сами определяют момент входа и выхода в конкретной сделке. Они выбирают волатильный инструмент: торгуют акциями, проходят курс технического анализа, в рамках выделенной суммы для активных операций покупают и продают ценные бумаги на тех уровнях, которые считают для себя приемлемыми. На трейдинг нужно сознательно выделять достаточно много времени, и это фактически становится работой. Впрочем, отдельные инвесторы могут совмещать формирование долгосрочного портфеля и активный трейдинг.

Трейдинг может помочь инвесторам приобрести необходимый опыт и научиться лучше понимать рынок. И все же для большинства людей важно в большей степени долгосрочное инвестирование. В таком случае нужно уметь абстрагироваться от сиюминутного фона, и не обязательно каждый день проверять состояние своего портфеля.

В трейдинге женщин пока немного. В Новосибирске у меня 3 клиентки, которые решили глубоко разобраться в этом вопросе. Одна девушка шла к этому решению несколько лет, изучала основы фондового рынка и трейдинга, слушала вебинары, и в итоге успешно самостоятельно и достаточно активно работает на фондовом рынке. А раньше она не знала об инвестициях совершенно ничего, так что нет ничего невозможного.

— Из каких ценных бумаг формируют свои портфели женщины-инвесторы?

— У каждого инвестора подход индивидуальный и разные финансовые цели, но мы замечаем одну интересную особенность. Девушки-инвесторы внимательно изучают компании, с которыми хорошо знакомы в повседневной жизни, используют их продукцию или услуги, и часто включают их акции в свои портфели.

Например, это компания Apple. Ее выручка в последнем квартале превысила 100 млрд долларов, она показала сильные продажи во всех категориях, начиная от наушников и заканчивая телефонами с 5G. Все понимают, что это серьезный эмитент, у которого много направлений деятельности. Сейчас у нас она стоит в идеях на рост.

Привлекательно выглядят акции Nike — хорошо растущий спортивный бренд с качественным корпоративным управлением и менеджментом, а еще это любимые многими кроссовки. Эта компания тоже может быть в вашем портфеле.

Walt Disney — да, в 2020-2021 годах у компании из-за пандемии были закрыты парки развлечений в некоторых странах, но ее прибыль продолжает расти за счет стримингового сервиса и выпуска сериалов. Во время самоизоляции, когда мы находились дома, рост просмотра фильмов и сериалов по платным подпискам значительно вырос — отсюда и хороший доход компании.

Акции авиакорпорации Boeing тоже на хороших уровнях для включения в портфель. Сейчас эта отрасль переживает не лучшие времена, но авиасообщение потихоньку начинает восстанавливаться.

Отличные перспективы роста у стримингового сервиса Netflix, на котором сейчас многие смотрят сериалы. При этом Netflix заявил о планах расширения в Азию через Южную Корею. Компания анонсировала инвестиционную программу стоимостью $500 млн. Сейчас акции компании ниже своих январских максимумов на 6% и существенно дешевле своих справедливых значений. Кстати, входит в биржевой ПИФ «Лидеры технологий», бумаги которого мы вместе с УК «Восток-Запад» вывели на Московскую биржу. Покупка бумаг этого фонда — уже собранного портфеля из разных акций — позволяет стать совладельцем доли в десяти IT-компаниях США.

Женщины-инвесторы также охотно изучают акции компаний, бренды которых предпочитают носить, маркетплейсов и агрегаторов, где можно купить и заказать доставку на дом одежды, обуви и аксессуаров от люксовых моделей до массовых. Например, Farfetch.

Конечно, сделки по бумагам каждой отдельной компании должны составлять не более 3-5% от общей суммы на счету, чтобы диверсифицировать риски и обеспечить хорошую доходность портфелю.

— Какие налоговые льготы возможны при получении дохода на финансовых рынках?

— Прежде всего, это налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС). Это тот же брокерский счет, по которому в течении 3 лет можно возвращать налоговый вычет в размере 13% от заработанного дохода. Однако максимальная сумма вычета ограничена 52 тысячами рублей (вычет типа А с 400 тысяч рублей на ИИС). Налоговый вычет типа Б (на доходы) подходит для тех, кто планирует инвестировать сумму от 400 тысяч до 1 млн рублей. Его можно получить только через 3 года после открытия счета. Если портфель при этом показывает положительный результат (прибыль от продажи ценных бумаг превышает убытки), то 13% НДФЛ не взимаются, вне зависимости от размера полученного дохода.

Кроме того, есть льгота на трехлетнее владение ценными бумагами: если акция или облигация прошла листинг, торгуется на бирже и вы владеете ею в портфеле более 3 лет, то здесь также возникает льгота по НДФЛ. Максимальный размер льготы — 3 млн рублей за каждый год, пока бумаги были в вашем портфеле.

— Судя по статистике, количество активных инвесторов-россиян на фондовом рынке растет. По вашим оценкам, продолжится ли динамика прироста интереса женщин к инвестициям в ценные бумаги?

— В феврале Мосбиржа сообщила о 10-миллионом открытом брокерском счете. Число наших клиентов выросло в России до 106 тысяч человек. Рост за последний год более чем двукратный. Я считаю, что потенциал для дальнейшего роста есть, и он огромен. По итогам 2021 года инвестиционные брокерские счета были открыты у 7% работоспособных россиян. Для сравнения: в Турции инвестируют около 20% населения, в США — около 70%.

На мой взгляд, доля женщин в инвестировании будет увеличиваться. Чаще всего именно они задумываются о диверсификации семейного бюджета и возникающих в связи с разными событиями в экономике рисках. Женщина, как основной планировщик семейного бюджета, видит, что должно быть несколько источников дохода, и она становится инициатором встречи с менеджерами нашей компании для получения консультаций об инструментах инвестирования на фондовом рынке. На кого именно будет открыт счет и размещен семейный капитал — уже вопрос второго порядка, главное, что семья начнет инвестировать. Мужчинам зачастую сложнее менять свою психологию, они больше цепляются за прошлое, верят в традиционный бизнес, не замечая, что его рентабельность и доход снижаются. Женщины более гибкие и адаптивные.

Я поздравляю всех девушек с наступлением весны и желаю успешных вложений! Мы с радостью ждем встречи с новыми инвесторами в нашем офисе и готовы рассказать о всех тонкостях фондового рынка и самых привлекательных инвестиционных идеях.

Подробнее об инвестициях в акции и другие инструменты фондового рынка вы можете узнать в филиале ИК «Фридом Финанс» по адресу:

630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 А

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