Бывшему чиновнику мэрии назначили условный срок

Бывшего заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Юрия Кузнецова признали виновным в превышении должностных полномочий по ч.1 ст.286 УК РФ.

Следствие установило, что в 2015 году между мэрией и частной компанией был заключен договор аренды муниципального земельного участка в Первомайском районе.

— Существенными его условиями являлось то, что арендатор должен построить объекты в соответствии с установленным проектом. В 2018 году организация обратилась в мэрию с ходатайством о приобретении арендуемого участка, — сообщила Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.

Преступление было выявлено совместно с оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области.

Заместитель начальника департамента земельных и имущественных отношений, обладая сведениями о невыполнении существенных условий договора аренды земельного участка, все равно поручил подчиненным подготовить договор купли-продажи арендуемого участка на льготных условиях, при отсутствии такого права у покупателя.

— Земельный участок был продан по цене не более 15% от кадастровой стоимости. Мэрии Новосибирска был причинен ущерб на сумму около 6 миллионов рублей, — сообщили в СК.

Приговором суда подсудимому назначено наказании в виде 1 года лишения свободы условно.