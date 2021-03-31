Границы парка в пойме реки Ельцовка-1 увеличат

Такое решение было принято на очередном заседании рабочей группы по созданию рекреационной парковой зоны, сообщила пресс-служба мэрии.

На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся спорных участков в рекреационной зоне вдоль реки Ельцовка-1. В частности, в границы парка будет включен еще один земельный участок с кадастровым номером 54:35:000000:27109 площадью 0,4175 га. Следующим этапом станет доработка дизайн-проекта для всей территории от Красного проспекта до Ипподромской магистрали.

Организатором данных работ выступит департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.