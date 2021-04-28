Жилье теперь могут изъять за долги

Как сообщает Конституционный суд РФ, исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья гражданина-должника требует законодательных корректив. Ранее изымать единственное жилье задолжавшего в счет уплаты суммы долга было запрещено, теперь эта норма может быть оспорена. Поводом послужило судебное разбирательство жителя Калужской области в отношении его знакомой. Женщина заняла у истца значительную сумму денег, но не торопилась с возвратом. За период судебных тяжб и исполнительного производства сумма долга была проиндексирована и составила несколько миллионов. Ответчица объявила себя банкротом, перед этим приобретя дорогостоящую квартиру. Несмотря на требования истца продать квартиру, приобретенную уже после возбуждения исполнительного производства, суд ему в этом отказал.

— Оспариваемая норма ГПК РФ не будет основанием запрета обращать взыскание на жилье должников, если суд посчитает необоснованным применять этот исполнительский иммунитет, в том числе по делам о банкротстве граждан, — сообщают в суде. — Определить изъятия должна по-прежнему законодательная власть, но пока эти решения не приняты, отказ в применении исполнительского иммунитета возможен при соблюдении ряда условий.

Пока нельзя сказать, что все должники, имеющие жилье, с подачи суда рискуют пополнить ряды бомжей. Некоторые ограничения останутся в силе.

— Должника нельзя оставить без жилища, причем площадью не меньше, чем предоставляется по соцнайму, выселить в другое поселение, если он на это не согласен, — сообщает пресс-служба суда. — Суды вправе учесть время присуждения долга, возбуждения исполнительного производства, а также извещения должника об этих событиях. С другой стороны, имеет значение время, условия и суммы сделок должника, включая доказанные злоупотребления, когда должник переводит имущество под защиту исполнительского иммунитета, чтобы укрыть его там от взыскания по долгам.

Дело жителя Калужской области и ответчицы-должника будет пересмотрено. А федеральное законодательство теперь должно быть приведено в исполнение в соответствии с решением Конституционного суда.