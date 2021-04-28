Регион заинтересован в сохранении «Тяжстанкогидропресса»

— Ситуация, которая сложилась на площадке ПАО «Тяжстанкогидропресс» и ООО СМЦ «Стиллайн», как одного из собственников завода, находится на постоянном контроле в правительстве Новосибирской области. Регион заинтересован в том, чтобы предприятие стабильно работало, — прокомментировал итоги встречи с руководством предприятия замгубернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Прежде всего, речь идет о погашении долгов по зарплате рабочим предприятия.

— Вчера вместе с региональным минпромторгом мы провели рабочую встречу с директором завода Амиром Мифтаховым. В том числе, обсуждалось плановое погашение зарплаты за март работникам сразу после праздников и недопущение даже однодневной задержки по выдаче зарплаты за апрель, — пояснил замгубернатора.

Напомним, вчера стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на заводе.

Второе направление связано с поиском путей выхода предприятия на экономическую рентабельность. По словам Сергея Сёмки, завод сегодня имеет возможность работать и выполнять все обязательства по ранее заключенным договорам. Однако, чтобы восстановить деятельность предприятия, оно должно стать экономически рентабельным. Совместно с заводом рассматриваются варианты привлечения заказчиков, потенциальных инвесторов и арендаторов на площадку «Тяжстанкогидропресса».

Электроснабжение на предприятии восстановлено. Этого удалось добиться, прежде всего, благодаря работе минпромторга области и одной из технологических компаний, которая была создана в центре прототипирования Технопарка — ООО «Август Ин» — за счет того, что они проплатили опережающим темпом долги завода за электроэнергию, сообщили в пресс-службе областного правительства.