Задержан директор муниципального «Центра зимних видов спорта»

В рамках ранее возбужденного уголовного дела представители силовых структур задержали директора новосибирского «Центра зимних видов спорта» Владимира Бочкарева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Ранее в учреждении состоялись обыски. Подробности дела пока не раскрываются.

Напомним, что Бочкарев был задействован в строительстве лыжной базы на улице Охотской в Заельцовском районе Новосибирска.

— Откроем прокат лыж, — делился планами на объект Бочкарев в феврале прошлого года. — В здании оборудуем буфет, кабинет врача. С подрядчиком заранее оговорили возможность принимать людей с ограниченными возможностями здоровья. В здании откроют секции для тренировок детей. Ожидается, что с запуском лыжной базы количество занимающихся ребят увеличится до 150 человек.

Летом 2017 года был задержан по подозрению в мошенничестве предыдущий руководитель центра Константин Каширин. В 2018 году суд Центрального района приговорил его условно к трем годам лишения свободы.

Новосибирский «Центр зимних видов спорта» был образован в 2011 году путем присоединения к МБУ ДОД СДЮШОР «Сибирь» по хоккею» («27-й квартал») четырех муниципальных школ по зимним видам спорта. В ЦЗВС было организовано отделение хоккея и фигурного катания, а также отделение лыжных гонок (на лыжной базе стадиона «Красное знамя»). Датой основания ЦЗВС считается 29 декабря 2011 года. Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» является некоммерческой организацией. Учредителем учреждения является муниципальное образование город Новосибирск.

Среди основных видов деятельности — спортивная подготовка по хоккею с шайбой, мячом, лыжным гонкам, фигурному катанию, керлингу; популяризация физической культуры, спорта, здорового образа жизни; участие в организации физкультурных и спортивных мероприятий; экспериментальная и инновационная деятельность в области физической культуры и спорта; организация подготовки спортивного резерва и некоторые другие.