Жилфонд региона превысил 72 млн кв метров

Жилищный фонд Новосибирской области на конец 2019 года составил 72,1 млн. кв. м., в среднем на одного жителя области приходится 25,8 кв. м. общей площади жилых помещений, сообщили в консалтинговом агентстве R-аналитика. По данным экспертов агентства, по формам собственности основную долю составляет частная – 93,3%. Остальная часть приходится на государственное и муниципальное жилье.

— В 2019 построено 1,7 млн. кв. м. общей площади. Из общего объема 1,3 млн. кв. м. построено в городах и поселках городского типа, 0,3 млн. кв. м. в сельской местности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 2019 год в Новосибирской области выдано 32,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов общим объемом 67,4 млрд. руб. Средний размер выданного ипотечного жилищного кредита составляет 2,1 млн. руб. Средневзвешенный срок кредитования составил 220 месяцев, средневзвешенная ставка составляет 9,95%

По данным агентства, объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам составил 176,9 млрд. руб., в том числе просроченная — 1,5 млрд. руб.

Фото: Юлия Данилова