«Жилфонд» рекомендует «Расцветай»

Григорий Якобсон, руководитель отдела новостроек АН «Жилфонд» в Новосибирске:

— Григорий Сергеевич, можете проанализировать, на что сегодня, прежде всего, обращают внимание покупатели при выборе квартиры в новостройке?

— Человек, покупающий квартиру на вторичном рынке, сразу примеряется к будущему жилью, понимая, как оно будет выглядеть и где он что поставит. С новостройкой сложнее. Здесь клиент обычно покупает ожидания, так как сначала видит только проект квартиры на бумаге, визуал в цифровом формате, а в конце строительства — голые стены, пол и потолок. Вот здесь и таится самая большая сложность. Как правило, аппетит растет во время еды и, ожидая завершения строительства дома, человек предвкушает, прорисовывает в своем сознании квартиру, двор, инфраструктуру, подземный паркинг. Не обмануть эти ожидания очень сложно, и это одна из самых тяжелых задач для застройщиков. Кстати, именно поэтому многие покупатели работают с агентствами недвижимости. Участие третьего лица в выборе квартиры помогает получить экспертную оценку, что снижает вероятность появления эффекта обманутых ожиданий.

Если говорить о физических параметрах жилья, то мы видим, что происходит смена предпочтений. Ранее покупатель приобретал квадратные метры, поближе к центру. Сейчас интерес к большим квартирам уходит. Можно сказать, люди их начинают побаиваться, так как оценивают — сколько сил, времени и денег будет уходить на уборку, содержание. Появилась категория клиентов, которые в принципе предпочитают покупать новое жилье, где раньше никто не жил, так называемые квартиры «с чистой энергетикой». Уходит интерес к студиям, так как гипотеза о том, что «жизнь человека протекает вне квартиры», себя не оправдала: людям все-таки хочется больше комфорта.

— Как меняются требования покупателей к новостройкам?

— Рассмотрим эти изменения на примере объектов ГК «Расцветай». Сегодня покупатель квартиры в новостройке ориентирован на приобретение не жилья, а образа жизни, который привычен для него или в который он хотел бы вписаться. Он сразу определяет для себя приоритеты по локации дома, окружающей его инфраструктуре, сервисам. К примеру, большим спросом пользуются квартиры на верхних этажах высотных домов, так как покупателей привлекает панорамный вид на город. Кроме того, такие свечки обычно появляются в точечном формате, и покупатель понимает — еще минимум 15-20 лет он может не бояться, что рядом появятся подобные или более высокие объекты и «испортят пейзаж».

У объектов ГК «Расцветай» очень удобное месторасположение. Благодаря нестандартной архитектуре они являются «вишенкой на торте» в своей локации, то есть сразу привлекают внимание. Например, ЖК «Расцветай на Гоголя», Дом на Березовой роще заметны издалека и являются своеобразным якорем, удерживающим внимание в районе размещения. В целом, все дома компании расположены в шаговой доступности от метро, с хорошей транспортной развязкой и благоустроенной территорией, сформировавшейся вокруг средой. ЖК «Расцветай на Маркса» — единственный комплекс «комфорт+» в 5 минутах от станции метро «Студенческая», чтобы дойти до него, даже не нужно переходить дорогу. От ЖК «Расцветай на Гоголя» и Дома на Федосеева — 15 минут неспешным шагом до станции метро «Березовая роща», а от Дома на Федосеева можно быстро дойти еще и до станции «Золотая Нива». В пределах кварталов новостроек расположены гимназии, вузы, поликлиники, спортивные и развлекательные центры, магазины и т.д.

Очень важной изюминкой лично я считают принцип «двор без машин», которого придерживается застройщик. Несмотря на то, что все дома строятся в центральной части правого или левого берега, где земля дорогая и является большим дефицитом, застройщик очень грамотно просчитывает экономику проектов. В результате в центре города родители спокойно могут отпустить ребенка погулять во двор, не опасаясь, что он попадет под колеса автомобиля.

Мы видим, что покупатели очень ценят антропоцентрический подход девелопера к потребностям жильцов и голосуют за это своим кошельком. Люди понимают, что не переплачивают за квартиру, что она стоит своих денег, за которые они получают качество, комфорт и удобство.

— Судя по рейтингам, которые приводят различные эксперты и компании, в 2019 году ГК «Расцветай» вошла в список застройщиков-лидеров новосибирского рынка недвижимости. С чем, на ваш взгляд, это связано?

— По моим оценкам, за последние 11 лет рынок девелопмента Новосибирска изменился очень сильно. Из компаний, работавших до 2008 года, остались единицы, которым удалось приспособиться к новым условиям. При этом в регионе появились новые сильные игроки, укрепляющие свои позиции. ГК «Расцветай», пришедшая в Новосибирск несколько лет назад, относится ко второй категории. Сейчас «Расцветай» уже можно назвать одним из лидеров рынка, который формирует его, задает тренды. Большим плюсом в работе компании я считаю тот факт, что девелопер охотно работает с потребителем в публичной плоскости: консультирует по вопросам безопасности приобретения жилья, предоставляет любую документацию, рассказывает о планировках, дает возможность контролировать процесс строительства в режиме онлайн через веб-камеры.

Покупатели сейчас очень настороженно изучают предложения застройщиков, поэтому успешно реализованные проекты, интересные конструктивные решения, опережение по срокам сдачи домов идут в плюс репутации девелопера, что сказывается на продажах его следующих объектов. К примеру, по новому объекту ГК «Расцветай» — Дом на Семьи Шамшиных — в буквальном смысле выстроилась очередь из покупателей еще до начала продаж. Сразу после того, как на строительном заборе появилась табличка с информацией о застройщике. На мой взгляд, это говорит о многом. Люди отслеживают информацию о компании на рынке, о том, что все свои объекты застройщик сдает ранее заявленного срока. Кроме того, тот факт, что ипотеку на покупку в домах ГК «Расцветай» готовы дать более 20 банков, также свидетельствует о надежности компании. Для покупателя это тоже выгодно, он может подобрать подходящую ипотечную программу.

Несомненным плюсом объектов ГК «Расцветай» является большой выбор и разнообразие планировочных решений: от квартир-студий до редких для Новосибирска форматов хайфлэтов и эколофтов. Кстати, мы отмечаем, что застройщики стали учитывать мнение покупателей и в планировке квартир. Если раньше комнаты в домах были прямоугольными и вытянутыми, то сейчас они стремятся к квадратной форме, что позволяет жильцам более эргономично размещать мебель.

К тому же участки для строительства жилья сегодня находятся в открытом доступе, то есть их видят все застройщики, но не все рискуют выходить на такие площадки, которые выбирает ГК «Расцветай», потому что у них не складывается экономика. Возьмем, к примеру, конструктив домов компании: монолитники с кирпичным заполнением и качественным облицовочным кирпичом, используемым при строительстве домов бизнес-класса. Это одно из самых удачных решений, которое сейчас используется девелоперами в России, работающими в сегменте «комфорт+». Оно обеспечивает эстетику, прочность, хорошую звукоизоляцию и сокращает теплопотери.

— Насколько востребовано сегодня жилье ГК «Расцветай» у покупателей, обращающихся в агентство недвижимости «Жилфонд»? Составьте примерный портрет потенциального потребителя, покупающего квартиры от этого застройщика.

— В наших продажах квартиры в домах ГК «Расцветай» традиционно входят в топ-3 по популярности. Их очень ценят покупатели, которые выбирают динамичный городской формат жизни. Знаете, по моим наблюдениям, покупатели жилья от этого застройщика — красивые, стильные, самодостаточные люди.

— Вы уже упоминали такой формат жилья, как хайфлэты и эколофты. Они предусмотрены в ЖК «Расцветай на Гоголя» и ЖК «Расцветай на Маркса». Чем интересны такие квартиры для потребителя?

— Покупателей на такое жилье довольно много. Я бы сказал, что это люди, которым надоело жить за городом, но интересен формат «городской дачи» — сохранение уединенности без потери в квадратных метрах. Хайфлэты и эколофты — это квартиры, расположенные на последних этажах, с высотой потолков более 5 метров, огромными окнами, где много пространства, не видно соседей, можно играть с ярусами внутри квартиры и воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские проекты.

— В Новосибирске в хороших локациях строятся не только крупные жилые комплексы, но и дома средней этажности с приватной обстановкой (Дом на Федосеева). Насколько такие предложения сегодня интересны рынку?

— Потребитель многолик, и сегодня на рынок недвижимости выходит множество покупателей, которые не хотят жить за городом, потому что им нужно, чтобы ребенок обучался в хорошей школе или вузе, но уже надоело возить его по пробкам. Кто сам хочет сократить путь до работы и обратно, но при этом не готов жить в многоэтажных домах, предпочитая малоэтажки с небольшим количеством соседей из одной социальной среды. Думаю, что Дом на Федосеева — предложение именно для них: состоявшихся, ценящих время и комфорт. У этой новостройки очень удобная локация. Здесь все под рукой: «Сибирский молл», остановки общественного транспорта, станции метро, парк «Березовая роща». Из двора дома можно без пробок выехать на магистральные улицы Фрунзе и Бориса Богаткова и за пять минут добраться до центра города. Кстати, эта новостройка может быть еще интересна детям, у которых есть возможность улучшить жилищные условия своих пожилых родителей.

— Можете оценить, как изменилась ценовая политика компаний-застройщиков в связи с переходом на эскроу-счета и проектное финансирование? К примеру, у ГК «Расцветай» есть несколько объектов, которые реализуются через привлечение финансирования по договорам долевого участия (ДДУ), то есть по старому принципу, часть — по новому законодательству: через проектное финансирование и счета эскроу.

— По нашим данным, по старым условиям сейчас продаются квартиры в первом доме ЖК «Расцветай на Маркса», Дом на Федосеева и весь ЖК «Расцветай на Гоголя». Сейчас такие предложения очень выгодны потенциальным покупателям, ведь эти объекты уже высокой степени готовности. Для сравнения, отмечу, что стартовая стоимость квадратного метра в новостройках, возводимых по эскроу-счетам, будет уже заведомо выше.

Сейчас репутация для девелопера очень важна, потому что он плотно работает не только с частными покупателями, но и с банками, которые могут остановить проектное финансирование по новым объектам или отказать в кредитовании. Серьезные игроки, заинтересованные в долгосрочном присутствии на рынке, будут работать добросовестно как по старому, так и по новому законодательству.

Если говорить о проектном финансировании и эскроу-счетах, то сейчас застройщики еще больше заинтересованы в том, чтобы строить быстрее. От этого зависит сколько он заплатит банку за кредит и как быстро разморозятся средства на счетах покупателей. При этом уже сейчас понятно, что в новом формате девелоперы не станут играть ценой. Стоимость квадратного метра, скорее всего, останется единой на всех этапах строительства. На мой взгляд, это правильно, так как у покупателей не будет эмоциональных всплесков сожаления, что они не попали под акции, купили квартиру на пике цены и т.д.

— Григорий, спасибо за интересную беседу! Скажите, Вы можете потенциальным покупателям квартир в новостройках с уверенностью сказать, что «Расцветай» — это знак комфортного и качественного жилья.

— Безусловно! И я еще раз повторю: «Жилфонд» рекомендует «Расцветай».

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Федосеева». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Шамшиных». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф