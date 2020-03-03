В 2020 году прогнозируют рост «лекарственных» вычетов

Количество получателей налоговых вычетов, связанных с приобретением лекарственных препаратов, в 2020 году должно увеличиться. Это связано с изменениями в законодательстве.

― Раньше получить вычет можно было только при покупке лекарств, включенных в перечень, утвержденный правительством РФ, ― сообщил в докладе на оперативном заседании правительства региона руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев. ― Теперь вернуть налог можно будет при покупке любого лекарства, назначенного лечащим врачом. Достаточно иметь рецепт и документ об оплате.

В целом, по данным УФНС, по итогам декларационной кампании социальные вычеты (кроме приобретения лекарства), связанные с оплатой лечения и обучения, стали причиной подачи подавляющего числа деклараций налогоплательщиков. Как напоминают в ведомстве, при максимальных суммах вычета до 120 тысяч рублей налогоплательщик может претендовать на возврат до 15,6 тысяч рублей. Исключения касаются лекарств дорогостоящих, по которым сумма к возврату не ограничивается.

Другим популярным у новосибирцев вычетом, по итогам декларационной кампании 2019 года, стал имущественный возврат — в первую очередь, на приобретение жилья. Здесь, по информации ведомства, при максимальном вычете в 2 млн рублей граждане могут претендовать на возврат 260 тысяч.

Пока в УФНС не разглашают суммы выплат жителям области по каждому конкретному виду налоговых вычетов, обещая предоставить эту информацию ближе к середине марта.

В целом, по данным ведомства, из 261 тысячи деклараций, поступивших в 2019 году, 82% представлены с целью получения налогового вычета. Количество деклараций, представленных с отражением дохода, подлежащего налогообложению, составило 43,7 тысячи Общая сумма налога, заявленная к возврату из бюджета, составила 7,7 млрд рублей, увеличившись на 1,3 млрд (или 120%) к показателям 2018 года.

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