Жить с диагнозом можно и нужно

COVID-19 «замаскировал» реальную картину процентов на 10.

— Современная онкология — это наука о том, как человека вылечить или продлить его жизнь на годы и десятилетия, — уверен онколог лечебно-оздоровительного санатория «Парус Резорт» (PARUS medical resort & spa) Юрий Вайнер.

Раннее выявление и лечение злокачественных опухолей, как правило, дает хорошие результаты. Тем не менее человек, которому был поставлен онкологический диагноз, состоит на учете пожизненно. Болезнь после лечения может никогда больше не заявить о себе, но все равно пациент считается находящимся в состоянии ремиссии. Исключая базилиому кожи, когда переболевших снимают с учета через 5 лет как выздоровевших.

Пройти оздоровление в санатории могут пациенты, которые закончили клиническое лечение и в данный момент находятся в состоянии клинической ремиссии.

Кстати, «Парус Резорт» (PARUS medical resort & spa) — это не только санаторий, но и медицинский центр, куда может обратиться любой человек, не только курортник. Здесь самое современное диагностическое и лечебное оборудование и высокопрофессиональные врачи. Например, можно сделать эндоскопическое обследование под наркозом, а в процессе осмотра микрокамерой желудочно-кишечного тракта взять обнаруженные полипы на гистологический анализ. В случае, когда надо проверить неэндоскопические новообразования на коже или в молочной железе, доктор Вайнер сам возьмет материал на пункционную биопсию под контролем УЗИ.

Что касается оздоровления пациентов с онкологическими заболеваниями, то арсенал реабилитации в «Парус Резорт» широк.

— Например, рак молочной железы весьма распространен, — рассказывает Юрий Сергеевич. — Каждый год дает 1500-1600 новых случаев в Новосибирской области. Благо, что он хорошо лечится. Однако во время операции — резекции молочной железы — зачастую приходится удалять и подмышечные лимфоузлы. А дальше лимфостаз. Это не только отек руки, невозможность делать ею что-нибудь или надеть блузку, но и рожистые поражения, воспаления, которые усугубляют ситуацию. Мы можем помочь таким пациенткам, в том числе применяя аппарат прессотерапии.

Очень хороший эффект наблюдают как пациенты, так и врачи после аппарата «Магнитотурбон». Почти космического вида «ракета», в которую помещается пациент полностью, исключая голову. Эти приборы сейчас изучаются как средство для уничтожения раковых клеток — пока на уровне биологических моделей. Однако замечено, что курс процедур на «Магнитотурбоне» стимулирует лимфодренаж, улучшает общее состояние, повышает тонус организма и может снизить риск рецидива. Пациенты выходят обновленными.

Также в программу реабилитации включены и другие средства. Дыхательный аппарат «Гелиокс» генерирует смесь кислорода и гелия, что дает, кроме тонизирующего эффекта, укрепление мышечной и хрящевой ткани.

Плюс массаж, лечебная физкультура, бассейн с солью Мертвого моря, диета и другие физиотерапевтические процедуры. А прогулки по прекрасному бору и берегу Оби можно считать природным фактором оздоровления.

В «Парус Резорт» работают врачи в том числе и редких специальностей, и пока человек находится на санаторно-курортном лечении, он может сделать полное обследование организма. Блестящая репутация этого лечебно-оздоровительного центра притягивает не только новосибирцев, но и пациентов из других регионов, и даже стран. Москва, Красноярск, Иркутск, Чита, Улан-Удэ, Казахстан — вот неполный перечень «географии обслуживания».

Здоровье — это главная ценность, которую стоит беречь и восстанавливать.

Адрес: Россия, 630510, Новосибирская область, п. Кудряшовский, ул. Береговая, 56

Санаторий PARUS medical resort & spa

Подробности и бронирование по телефону: 8 800 350-56-56

www.parusresort.ru

По общим вопросам: info@parusresort.ru

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