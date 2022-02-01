Рекламодателям
AliExpress RU&CIS NEW

МТС ускорила домашний интернет для инноваторов

  • 01/02/2022, 14:29
новости Новосибирска
Телеком-оператор подвел итоги развития сетей фиксированной связи в Советском районе Новосибирска.

За год доступ к гигабитному интернету МТС получили еще 13 000 жителей квартир Академгородка, Шлюзов и поселка Ложок (Горки Академгородка). Об этом сообщал в своем аккаунте  директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Скоростной интернет и цифровое ТВ получили жители 42 домов на центральных улицах Академгородка — Арбузова и Иванова, ЖК «Бозон» на Бульваре Молодежи, в микрорайоне Шлюзы — Балтийская, Российская, 2-я Миргородская, Русская, а также в новых домах спутника Академгородка — поселка Ложок (ЖК «Да Винчи»).

Домашний интернет на скорости в 10 раз превышающей стандартные 100 Мбит/с позволяет смотреть и скачивать «тяжелый» контент, и поддерживать высокую скорость сразу на нескольких домашних девайсах даже в период вечерних пиковых нагрузок.

— Мы более года активно модернизируем сеть в регионе и запускаем гигабитный домашний интернет МТС в Академгородке. В этом году мы продолжаем апгрейд сети не только в Академгородке и районе Шлюза, но и в Ложке — новом ареале компактного проживания инноваторов — молодых ученых и технократов из Академгородка, чтобы обеспечить их современными технологиями для качественной жизни и досуга. Качество фиксированной связи позволит смотреть видео разрешения 4K, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов, используя скорость, сопоставимую с чтением с обычного жёсткого диска, —  рассказал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Для подключения высокоскоростного интернета требуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек. Проверить техническую возможность в вашем доме и оставить заявку на подключение здесь.

Фото предоставлено пресс-службой компании 

960

Рубрики : Бизнес Телекоммуникации

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : телеком


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Tom Tailor
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Муниципалитеты предлагают внести корректировки в федеральный закон об обращении с животными

31/01/2022, 11:15

«Технониколь» будет выпускать новую продукцию в Кузбассе

27/01/2022, 11:49

Преподавателю красноярского вуза предъявили более 30 фактов получения взятки

26/01/2022, 10:22

Сибиряки купили ювелирных изделий на 170 млн рублей

25/01/2022, 09:55

Актуальный разговор

новости бизнеса актуальный разговор

Бизнес на праздниках. Мы — дизайнеры эмоций!

Все материалы
Lingualeo
Лента новостей

Производителям стройматериалов готовят новые штрафы

01/02/2022, 18:48

Мошенники обманули банк в Новосибирске на 190 млн рублей

01/02/2022, 17:59

Выручка новосибирского завода Ростеха выросла на 7% больше плана

01/02/2022, 16:28

На стройке четвертого моста погиб рабочий

01/02/2022, 15:22
Популярное

Кетогенная система питания (кето-диета): вся правда о диете с низким содержанием углеводов

31/01/2022, 18:06

Рекомендации кинологов. Что делать при встрече с бездомными собаками

27/01/2022, 17:05

Когда наступит весна в Новосибирске в 2022 году?

27/01/2022, 13:52

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

27/01/2022, 08:00

Какое лето ожидается в Новосибирске в 2022 году?

26/01/2022, 17:19

Как погасить ипотеку в случае утраты закладной?

26/01/2022, 15:16

Магнитные бури в феврале 2022 года

25/01/2022, 15:01
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Коротко.
28/01/22, 10:00

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Получите до 1,5 млн рублей в кредит под 5,5% годовых

01/02/2022, 17:53

ВТБ и Yandex.Cloud разработали уникальный голос для финансового ассистента

01/02/2022, 17:03

ВТБ финансирует строительство ЖК «Кольца» в Новосибирске

01/02/2022, 12:41

Банк Уралсиб в Новосибирске провел урок финансовой грамотности для учеников бизнес-школы

01/02/2022, 10:26

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт со снятием наличных

01/02/2022, 10:23

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Интернет-магазин Алёнка
ПАРИ [CPS] RU

Экономика

новости Новосибирска

Дело крупной ОПГ из Новосибирска и Москвы передано в суд

Какой готовый бизнес пользовался спросом в Новосибирске в 2021 году?

Эксперты прогнозируют третью волну инфляции в 2022 году

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

ЗСЖД заплатила в бюджет Новосибирской области 2,6 млрд рублей налогов

Финансы

новости Новосибирска

Мошенники обманули банк в Новосибирске на 190 млн рублей

Средний платеж по ипотеке за два года в Новосибирске вырос на 38% — до 40 тыс рублей в месяц

«Арифметика» запускает сервис в формате целевых займов

Пенсионные накопления россиян предлагают направить на покупку жилья

«Сейчас интересен бизнес, который сможет получить прибыль и принести ее акционерам»

Политика

новости Новосибирска

Антитарифная петиция может привести к созданию новой фракции в горсовете Новосибирска

С полиции требуют дополнительных доказательств по делу оппозиционеров

Горсовет закрыли от депутатских помощников?

Новосибирский райсовет может «похудеть» на одного депутата

Полпреда просят помочь с избранием сельского главы

Недвижимость

новости Новосибирска

Производителям стройматериалов готовят новые штрафы

В Новосибирске создается комиссия для работы с комплексным развитием территорий

Региональный бизнес хочет получить прямой доступ к концессиям

В Новосибирской области актуализируют список нежилых долгостроев

Средний платеж по ипотеке за два года в Новосибирске вырос на 38% — до 40 тыс рублей в месяц

Технологии

новости Новосибирска

Новосибирских инноваторов пригласили в московский кластер

Стартап Optiplane увеличил объем продаж беспилотников

Объединение институтов СО РАН с НГУ в рамках создания суперкомпьютера не приведет к сокращениям

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Телекоммуникации

новости Новосибирска

Хакеры мешают новосибирцам дозваниваться до врачей, полиции и пожарных

МегаФон подготовил сеть к запуску 5G в Новосибирске

Вдвое больше новосибирцев провели зимние каникулы в теплых странах

iPhone 11 стал «смартфоном года» в Новосибирске

МегаФон выяснил, в самолетах или поездах любят путешествовать новосибирцы

Агропром

новости Новосибирска

Тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы

Новосибирская инновационная компания собрала первый урожай клубники

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

В регионе появилась угроза ящура

Кто из новосибирских сельхозпроизводителей реально развивает мелиорацию на своих землях?

Транспорт

новости Новосибирска

Спрос на автозапчасти в Новосибирске вырос на 40%

За 2021 год камеры, установленные на дорогах области, собрали более 1,3 млрд рублей штрафов

В низком качестве ремонта дорог во многом виноваты проектировщики

На улицах Новосибирска пройдут испытания нового троллейбуса

Кроссоверы и внедорожники за год в Новосибирске подорожали на 35%

Медицина

новости Новосибирска

Нарушения в торгах на 347 млн рублей по нацпроекту «Здравоохранение» выявлены в Новосибирске

В Новосибирской области планируют ввести новые ограничения

Главврач Бердской больницы возглавила перинатальный центр

Санаторий «Рассвет»: жители Сибири оценили программу кешбэка

«Клиника НИИТО» работает над стабилизацией финансового состояния

Авто

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

Туризм

Новости туризма

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Общество

новости Новосибирск

На стройке четвертого моста погиб рабочий

За счет реорганизации системы соцподдержки город сэкономил 76 млн рублей

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело за браконьерство

Инвестор вложит в городской пляж Новосибирска не менее 200 млн рублей

В Новосибирске создается комиссия для работы с комплексным развитием территорий

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска