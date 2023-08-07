Житель Новосибирска протаранил микроавтобус в Республике Алтай

Авария с участием седана и микроавтобуса произошла на спуске с Семинского перевала в Горном Алтае. Двадцатилетний водитель седана Toyota Corolla Ceres вместе с друзьями оказался в больнице. Пострадали также пассажиры микроавтобуса.

— 6 августа около 17:30 часов, в Онгудайском районе, житель Новосибирска, управляя автомобилем Toyota Corolla Ceres, нарушил требования горизонтальной дорожной разметки, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений и допустил столкновение с микроавтобусом Toyota Hiace, под управлением 40-летнего жителя Усть-Коксинского района, — сообщило МВД по Республике Алтай.

В результате ДТП в республиканскую больницу с травмами различной степени тяжести была экстренно госпитализирована 21-летняя пассажир автомобиля Toyota Corolla Ceres. Молодого водителя и еще двух 24-летних новосибирских пассажиров отправили в Шебалинскую районную больницу. Туда же госпитализировали 41-летнюю пассажирку микроавтобуса, жительницу Московской области. Еще трем пассажирам была оказана медицинская помощь на месте.