СГК согреет дом-памятник в Новосибирске

Завершены экспертизы и согласования по дому-памятнику 1915 года постройки, которые позволят теперь отказаться в нем от печного отопления.

— СГК строит теплосеть для памятника деревянного зодчества. В ближайшее время дом будет подключен к теплоснабжению от ТЭЦ-2. Наша задача — подвести теплосеть к границе земельного участка. А владельцам здания предстоит решить вопрос монтажа коммуникаций внутри дома, — сообщили в пресс-службе СГК.

7 августа СГК приступила к завершающему этапу строительства теплосети к дому. До конца сентября предстоит построить 41-метровый отрезок тепловой сети, а также тепловую камеру и дренажный колодец.

В компании предупреждают, что из-за строительных работ будет сужена проезжая часть по улице Серебренниковской на 5 метров в районе дома по Сибревкома, 20 — на период с 7 августа по 30 сентября.