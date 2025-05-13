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Жителей жилмассива под Новосибирском обязывают устранять недоделки застройщика

  • 13/05/2025, 18:00
Автор: Артем Рязанов
Жители новосибирского села опасаются остаться без газа зимой
К осени 2025 года люди могут остаться без газа, отопления и горячей воды

В Новосибирске 14 мая стартуют гидравлические испытания теплосетей. На этой неделе завершится отопительный сезон и в районах области. Однако жители микрорайона Солнечный в Новолуговом сомневаются, придет ли в их квартиры тепло осенью, так как дома могут остаться без газа. Это значит, что батареи останутся холодными, а горячая вода исчезнет.

В октябре 2024 в одной из квартир микрорайона уже появился угарный газ. Выяснилось, что дымоход не справлялся со своей задачей. До устранения проблемы отключали газ. По словам Таисии С., за обогрев электричеством семья платила пять тысяч рублей каждый месяц.

Инцидент заставил коммунальщиков тщательно проверить систему газоснабжения во всех домах. В итоге выяснилось, что пропала проектная документация системы. Компания, которая возводила микрорайон, обанкротилась.  По проекту соседнего дома, так и не принятого в эксплуатацию, разработали новые чертежи и жильцам всех домов выставили счета на два миллиона рублей.

— Нас бросили на произвол судьбы, и мы должны за свой счет переделывать то, что натворил застройщик, ─ рассказали местные жители «Вести Новосибирск».

Игнорировать проблему опасно, предупреждают в местной управляющей компании. Люди могут отравиться угарным газом, и это реальная угроза.

Жильцам остаётся только одно: отказаться от оплаты и обратиться к властям. Если проблему не решат, дом признают аварийным. Однако в сельсовете разводят руками и утверждают, что узнали о проблеме только недавно.

— Мы подумаем, куда нам обратиться, может быть, обратимся в прокуратуру, ─ сказал Александр Раитин, глава Новолуговского сельсовета.

Жители Солнечного также намерены обратиться в прокуратуру. Люди надеются, что проверка надзорного органа поможет найти виновных и освободить их от финансирования недоработок застройщика.

Напомним, микрорайон Солнечный возводила компания СМУ «Солнечное» (дочерняя компания ЗАО «Солнечное»). В 2017 году она была признана банкротом и в отношении застройщика введена процедура конкурсного производства. Строительство микрорайона стартовало в 2011 году. Планировалось к сдаче 17 трехэтажных домов. На момент банкротства было запущено три. Общая площадь поселка должна была составить 6,2 га. В 2022 году долгострои ЗАО «Солнечное» передали ППК «Фонд развития территорий». Лотом 2022 года набсовет фонда принял решение по трем домам выплатить компенсации, так как объекты не были построены.

Ранее редакция сообщала о том, что отопительный сезон в Новосибирске завершился 7 мая. Испытания теплосетей пройдут в 13 этапов и продлятся до 17 августа.

Источник фото: Freepik / Автор — ededchechine

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Рубрики : Право&Порядок Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : теплосети отопительный сезон испытания ГАЗ


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