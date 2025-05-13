Новосибирская область ищет поставщика восьми пожарных автоцистерн

ГКУ НСО «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» (ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области») ищет поставщика пожарных автоцистерн. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.
Согласно конкурсной документации, победитель торгов должен будет поставить в течение 90 дней с момента заключения контракта 8 новых автоцистерн АЦ 6-40. Такие машины используют МЧС во многих регионах России.
Автоцистерны АЦ 6-40 собраны на полноприводном трехосном шасси Урал-4320. Машины с колёсной формулой 6х6, дизельным двигателем и цистерной для воды объёмом 6 кубических метров. На них устанавливается также бак для пены емкостью 360 л. Пеногенератор входит в комплект поставки. Кроме того, в комплект входят рукава, стволы, соединительные головки, ключи, штурмовая лестница (на крыше), а также приспособления для разбора завалов, тушения возгораний и защитная экипировка для экипажа. Боевой расчет автомобиля — 7 человек.
Гарантия на автомобили должна составлять два года. Срок службы до списания автомобиля: не менее 10 лет.
Начальная цена контракта — 136,8 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала, что пожар под Новосибирском задержал шесть поездов. Его тушили почти три часа.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
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