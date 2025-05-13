Под Новосибирском задержали судебного пристава, обвиненного во взяточничестве

13 мая в Искитиме Новосибирской области силовики провели операцию по задержанию судебного пристава-исполнителя и посредника во взяточничестве.

— Руководителем отдела СУ СК России по Новосибирской области возбуждены четыре уголовных дела в отношении судебного пристава-исполнителя ОСП по Искитимскому району по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а также в отношении посредника во взятке по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий), — говорится в сообщении ведомства.

С июля 2023 года по ноябрь 2024 года судебный пристав-исполнитель, руководствуясь корыстными и личными мотивами, незаконно прекратила три исполнительных производства. За это она получила от посредника 50 тысяч рублей.

УФСБ России по Новосибирской области возбудило уголовное дело. Его ход и результаты находятся под контролем прокуратуры региона.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за смены имени с новосибирца не могли взыскать штраф за незаконную охоту. Судебные приставы объявили мужчину в розыск.