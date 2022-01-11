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Жители Бердска собирают подписи за отставку главврача горбольницы

  • 11/01/2022, 18:51
Автор:
Новости Новосибирской области
Петицию подписали почти две тысячи человек.

Житель Бердска Антон Иванов подготовил и разместил на сайте Change.org петицию в адрес президента РФ и Министерства здравоохранения РФ с требованием проверить работу системы здравоохранения в городе, в частности главврача ЦГБ Аллы Дробинской и ее заместителя Рэма Волкова. Как следует из текста петиции, которую на момент подготовки материала подписали более 1,8 тысячи человек, поводом для ее создания стала гибель нескольких пациентов, включая родственницу автора петиции.

Просим обратить внимание на здравоохранение в городе Бердске Новосибирской области, оно здесь полностью отсутствует, говорится в тексте. Все местные проверки показывают, что у нас все нормально, и это неудивительно, они просто прикрывают себя. Мы требуем провести проверку от высших эшелонов власти из Москвы в ковидном госпитале Бердска, разобраться в смертях Грековой, Облаковой, неоказании помощи Ощепковой. И таких случаев просто масса, к пенсионерам здесь относятся как к мусору.

По словам автора петиции, представители руководства медучреждения не исполняют свои обязанности, смеются над горем родственников умерших пациентов, а самих родственников обвиняют в «хайпе».

В правительстве Новосибирской области встали на защиту руководства Бердской городской больницы.

Слов благодарности в адрес медработников Бердска, в том числе и Аллы Николаевны, больше, чем негативных публикаций, приводит слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова местное издание «Курьер.Среда» по итогам посещения главой региона ряда городских соцобъектов. Опираясь на эту оценку, на то, что я вижу, я подтвердил… медицина не остановила свою работу, в том числе в Бердске. Я помню свой первый визит в 2018 году и клубок проблем, и в каком состоянии больница сейчас. Сделан колоссальный шаг в выстраивании организации работы бердского здравоохранения. Надеюсь, слова благодарности прорвутся и через иногда не совсем объективное сито СМИ.

Фото с сайта больницы

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Рубрики : Общество Медицина Отставки и назначения

Регионы: Новосибирская область Бердск

Теги : хайп отставки назначения общество медицина


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