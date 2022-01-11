Жители Бердска собирают подписи за отставку главврача горбольницы

Житель Бердска Антон Иванов подготовил и разместил на сайте Change.org петицию в адрес президента РФ и Министерства здравоохранения РФ с требованием проверить работу системы здравоохранения в городе, в частности главврача ЦГБ Аллы Дробинской и ее заместителя Рэма Волкова. Как следует из текста петиции, которую на момент подготовки материала подписали более 1,8 тысячи человек, поводом для ее создания стала гибель нескольких пациентов, включая родственницу автора петиции.

— Просим обратить внимание на здравоохранение в городе Бердске Новосибирской области, оно здесь полностью отсутствует, — говорится в тексте. — Все местные проверки показывают, что у нас все нормально, и это неудивительно, они просто прикрывают себя. Мы требуем провести проверку от высших эшелонов власти из Москвы в ковидном госпитале Бердска, разобраться в смертях Грековой, Облаковой, неоказании помощи Ощепковой. И таких случаев просто масса, к пенсионерам здесь относятся как к мусору.

По словам автора петиции, представители руководства медучреждения не исполняют свои обязанности, смеются над горем родственников умерших пациентов, а самих родственников обвиняют в «хайпе».

В правительстве Новосибирской области встали на защиту руководства Бердской городской больницы.