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Жители каких регионов активнее копят на пенсию, выясняли эксперты

  • 10/05/2023, 12:07
В марте-апреле текущего года ВТБ провёл исследование среди клиентов.

ВТБ, пенсия, НПФСредняя сумма счёта оказалась выше у клиентов из Москвы (300 тыс. рублей), Ярославской области (135 тыс.), Санкт-Петербурга (120 тыс.), Тульской области (120 тыс.), Республики Марий Эл (90 тыс.) и Удмуртской Республики (88 тыс.).

Средний возраст клиента НПФ ВТБ составил 35-45 лет. При этом молодёжь стала сознательнее подходить к обеспечению своего благосостояния в будущем – возраст заключения договора с фондом в онлайн-каналах снизился с 35 в 2021 году до 30 лет в 2022-м.

Женщины чаще мужчин склонны задумываться о будущем и стараются обеспечить его стабильность с помощью долгосрочных сберегательных программ. Среди клиентов ВТБ Пенсионный фонд женщины составляют 59%, при этом средний счет у них также выше – 51,1 тыс. рублей по сравнению с 30,1 тыс. рублей у мужчин.

Большинство клиентов фонда проживают в Москве и области (22,9%), Санкт-Петербурге (5,6%), Красноярском крае (2,9%), Свердловской (2,6%), Иркутской (2,6%) и Ростовской областях (2,3%).

Общая сумма на счетах клиентов ВТБ Пенсионный фонд, сформированная за счет личных средств, в 2022 году выросла на 19% и превысила 19,4 млрд рублей, а средний размер счета составил 47 тысяч рублей, что на 18% больше показателя 2021 года. Общая сумма повторных взносов за 2022 год составила около полумиллиарда рублей.

«Мы видим, что в последние годы новые клиенты негосударственных пенсионных фондов «молодеют». Они задумываются о своем будущем заранее и планируют сбережения так, чтобы создать значительный дополнительный капитал к выплатам, положенным от государства. ВТБ Пенсионный фонд предлагает каждому клиенту оптимальную пенсионную схему в соответствии с его потребностями, а также предоставляет поддержку на всех этапах: от заключения договора до выплаты негосударственной пенсии. При этом почти все операции по счёту в НПФ сегодня можно выполнить онлайн в личном кабинете без посещения отделений фонда», – отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

По итогам 2022 года объем пенсионных накоплений в НПФ ВТБ достиг 297 млрд рублей, а пенсионных резервов – 28 млрд рублей. За прошлый год фонд выплатил клиентам 3,3 млрд рублей по НПО и более 2,9 млрд – по ОПС. За прошлый год более 30 тысяч человек выбрали ВТБ Пенсионный фонд для формирования дополнительной пенсии, таким образом общее количество клиентов по программам НПО превысило 157 тысяч. Количество застрахованных лиц составило 2,9 млн человек.

Фото: freepik.com — freepik

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#Рынок микрофинансирования

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Пенсия НПФ ВТБ


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