Взгляд через фотообъектив: номинация «ПРО туризм» продолжит работу в Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

«У России есть колоссальный потенциал в туристической сфере, а каждый регион обладает уникальными преимуществами», – убеждён Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В современных геополитических условиях активное развитие внутреннего туризма становится одной из наиболее значимых государственных задач. Эта отрасль способствует экономическому росту, стимулирует создание рабочих мест и открывает новые перспективы малому и среднему бизнесу. На создание условий для реализации таких возможностей направлен национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

В Сибирском федеральном округе сосредоточены уникальные природные ресурсы, объекты национального культурно-исторического наследия, известные далеко за пределами округа. Проведение в регионах крупных конгрессно-выставочных мероприятий способствует продвижению событийного туризма и индустрии встреч, повышению информирования о достопримечательностях территорий Сибири.

«Сейчас мы видим растущий интерес граждан к внутреннему туризму, в том числе в регионах Сибири. Важно совместными усилиями определить стратегические приоритеты в этой сфере, выстроить прогноз инфраструктурного развития территорий, в том числе с учётом реализации инвестиционных проектов, распределения туристических потоков», – считает полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

В восемнадцатом Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» продолжает работу номинация для фотокорреспондентов сибирских СМИ «ПРО туризм». Премию поддерживает специальный партнёр проекта – Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС).

Развитие туризма находится в центре внимания ассоциации: Исполнительный комитет МАСС разработал комплексный инвестиционный проект «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири». Цель проекта – реализация мероприятий по комплексному развитию внутреннего и въездного туризма в регионах Сибири, направленных на достижение целевых показателей в субъектах РФ – членах МАСС к 2024 году по увеличению туристского потока до 10 миллионов человек, по числу занятых в сфере малого и среднего предпринимательства – на 30%, и достижение роста объема валовой добавленной стоимости в сфере туризма в 1,9 раза.

В портфель КИП МАСС по туризму вошли 73 инвестиционных проекта. Запущен интернет-портал ПосетиСибирь.РФ, который информирует потенциальных туристов о самых интересных сибирских маршрутах, их особенностях, туристических операторах, которые эти маршруты обслуживают. В дальнейшем портал будет интегрирован с Единым событийным календарем Сибири. В начале 2023 года Правительство России утвердило Стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Документ предполагает применение кластерного подхода для привлечения инвестиций в экономику. Один из будущих кластеров – «Туризм».

«Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа создана для того, чтобы мы могли определить верхнеуровневые задачи – что субъекты Российской Федерации в пределах своих компетенций и сама Российская Федерация могут сделать для того, чтобы запланированный объём инвестиционных проектов был реализован. Иначе говоря, чтобы Сибирь обрела своих туристов и всю необходимую для их приёма, удержания и повторного возврата инфраструктуру, – считает Председатель Исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников. – У нас есть шанс, опираясь на уникальность каждого региона, сформировать кластер «Туризм», решить фундаментальные вопросы развития этой важнейшей для наших территорий отрасли».

Победа в номинации присуждается за фотоработу или серию фоторабот (всего не более 10 фотографий) о туристическом потенциале регионов Сибири; о мероприятиях, способствующих повышению интереса к регионам округа, а также о реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Помимо этого, участвовать могут работы, посвящённые самобытной истории коренных сибирских народов, сохранению этнокультурного многообразия и культурных традиций народов Сибири.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.