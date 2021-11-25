Жители Новосибирска против введения QR-кодов в общественном транспорте

Уже несколько дней в Республике Татарстан действует запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, или справки о медотводе. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как жители Новосибирска относятся к такой мере и считают ли целесообразным введение системы QR-кодов.

В столице Сибири 70% опрошенных сказали, что выступают против такого нововведения в общественном транспорте мегаполиса, а поддерживают такие антиковидные меры только 16% респондентов. Процент же противников среди опрошенных оказался средним относительно других крупнейших российских городов.

В целом в стране мужчины чаще женщин поддерживают идею о QR-кодах в общественном транспорте: 16% против 11%. Больше всего же сторонников — среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (20%), а также вакцинированных от коронавируса граждан (также 20% против 2% среди антипрививочников).

Среди российских мегаполисов чаще всего введения QR-кодов в общественном транспорте хотят в Краснодаре (20%), Волгограде (18%) и Перми (17%). Меньше всего сторонников — в Челябинске (4%) и Екатеринбурге (6%). Однако во всех регионах большинство опрошенных против запретов.