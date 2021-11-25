Первые новосибирские антипрививочники оказались под статьей

Управление Росздравнадзора по Новосибирской области направило в прокуратуру информацию по двум фактам распространения «заведомо ложной информации о вреде вакцинации против коронавирусной инфекции». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ответ ведомства на свой запрос.

— В случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о лицах, в том числе медработниках, распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против коронавирусной инфекции, и деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, — говорится в ответе Росздравнадзора. — На текущий момент территориальным органом Росздравнадзора по Новосибирской области обеспечено направление информации в органы прокуратуры по двум подобным фактам.

Всего по стране уже возбуждены около 40 уголовных дел в отношении противников вакцинации.

Как сообщают в федеральном ведомстве, «нарушителей» предполагается отслеживать не только по официальным публикациям в СМИ, но и по соцсетям.

Ст. 207.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, способах защиты от указанных обстоятельств». Наказывается штрафом от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы до 3 лет. Пункт 2 той же статьи — это же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. Наказывается штрафом в размере от 1,5 до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет, либо исправительными работами до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

По данным оперативного штаба, на утро 25 ноября в регионе зарегистрированы 403 новых случая заболеваемости коронавирусом за сутки. Скончались еще 14 пациентов: мужчины в возрасте 36, 49, 58, 62, 63, 65, 67 и 78 лет и женщины в возрасте 52, 66, 67, 70, 74 и 79 лет. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4128 пациентов, в том числе 75 детей. В отделениях реанимации находятся 355 человек. На ИВЛ — 49 пациентов. Всего в Новосибирской области проведены 2959073 теста на коронавирус.