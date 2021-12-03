Жители Новосибирска проваливаются на стресс-интервью и не могут устроиться на работу

По данным исследовательского центра, в опросе приняли участие 1670 россиян со всей страны — в том числе из Новосибирска. Половина респондентов признались, что искали работу в этом году. Из них более 38% опрошенных указали, что делали это из-за проблем с зарплатой на предыдущем месте, около 20% — попали под сокращения, более 10% сообщили, что их организация в пандемию коронавируса закрылась. Ещё около 28% ответивших искали новую работу, так как решились сменить сферу деятельности.

— Треть из участников опроса, которые в 2021-м примерили на себя роль соискателя, сообщили, что не смогли пройти стресс-интервью на собеседовании. Такую методику при отборе кандидатов использует почти каждый пятый работодатель, — отметили в исследовательском центре.

Топ причин-отказов в приёме на работу, по данным респондентов:

несоответствие зарплатных ожиданий — 35%;

отсутствие опыта — 30%;

частая смена работы — 15%;

слишком компетентный кандидат для должности — 8%.

Самые каверзные вопросы на собеседованиях, по данным опрошенных, встречаются на собеседованиях для менеджеров по продажам и работе с клиентами, рекламных агентов, работников банков, рекрутеров, офис-менеджеров, PR-специалистов, маркетологов, журналистов, секретарей. Как предположили участники опроса, работники перечисленных направлений чаще бывают в сложных или критических ситуациях, поэтому работодатели предпочитают «испытывать их на прочность» заранее.

В более выигрышной ситуации, по результатам исследования Зарплаты.ру, находятся IT-специалисты. У разработчиков практически не бывает многоэтапных собеседований или стресс-интервью. Большинство специалистов сферы информационных технологий могут получить оффер уже на следующий день после первой и единственной беседы. Около 2% кандидатов на трудоустройство в IT-компанию — как правило это тимлиды или старшие разработчики — проходят более жесткий отбор, так как у них определяют способности к управлению командой.