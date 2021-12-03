Как вирусы помогают лечить рак?

Одно из современных направлений в области лечения раковых заболеваний — это создание онколитических вирусов, то есть, таких, которые целенаправленно убивают только раковые клетки и при этом не наносят вред организму. Разработкой именно таких вирусов и занимаются наши учёные в Лаборатории бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ. О том, как работает такая терапия, насколько она эффективна и что можно сделать, чтобы улучшить эффективность онколитических вирусов, смотрите в лекции доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН Сергея Нетёсова.

Материал предоставлен пресс-службой НГУ